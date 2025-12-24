https://ria.ru/20251224/putin-2064347090.html
Путин назвал приверженность Совфеда национальным интересам бесценной
Путин назвал приверженность Совета Федерации национальным интересам бесценной
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Приверженность парламента России национальным интересам исключительно важна и просто бесценна в период исторических испытаний, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин
приехал в Совет Федерации
, чтобы принять участие в пленарном заседании, которое завершает осеннюю сессию.
"Такое согласие, приверженность национальным интересам исключительно важны для парламента, для обеих его палат, для страны важны. А в период исторических испытаний, глобальных перемен – они просто бесценны", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.