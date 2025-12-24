https://ria.ru/20251224/putin-2064346996.html
Сенаторы должны досконально знать интересы своих регионов, заявил Путин
Сенаторы должны досконально знать интересы регионов, которые они представляют, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:33:00+03:00
2025-12-24T14:33:00+03:00
2025-12-24T14:44:00+03:00
совет федерации рф
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064343730.html
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
