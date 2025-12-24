Рейтинг@Mail.ru
14:33 24.12.2025
Сенаторы должны досконально знать интересы своих регионов, заявил Путин
совет федерации рф, владимир путин, россия
Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Россия
© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы должны досконально знать интересы регионов, которые они представляют, убежден президент РФ Владимир Путин.
"Каждый из вас, сенаторов России - это политик и законодатель. Но в то же время вы все - неотъемлемая часть управленческих команд своих регионов, должны не просто досконально знать, но всегда отстаивать их интересы, запросы и наказы людей", - сказал глава государства на пленарном заседании Совета Федерации.
Путин в Совете Федерации, где проходит пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации
Совет Федерации РФ
Владимир Путин
Россия
 
 
