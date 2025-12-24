https://ria.ru/20251224/putin-2064346135.html
Путин рассчитывает на продолжение плотной работы с Совфедом
Путин рассчитывает на продолжение плотной работы с Совфедом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на продолжение плотной совместной работы с Советом Федерации.
Путин в Совете Федерации, где проходит пленарное заседание
«Сегодня, я бы сказала, у нас такой особый, знаковый день»
Путин приехал в Совфед
Путин рассчитывает на продолжение плотной работы с Совфедом
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на продолжение плотной совместной работы с Советом Федерации.
