https://ria.ru/20251224/putin-2064346049.html
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2025
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин
Миссия парламента в РФ неизменна - это, прежде всего, ключевая роль в законодательном процессе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:30:00+03:00
2025-12-24T14:30:00+03:00
2025-12-24T15:17:00+03:00
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064371439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88769558e13b17c5afa01d30f8aed695.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064346894.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064371439_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c0e986ab202e3d8bc7e5ce9d07ebf1bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин
Путин: Миссия парламента неизменно заключается в законодательном процессе