Рейтинг@Mail.ru
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 24.12.2025 (обновлено: 15:17 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/putin-2064346049.html
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2025
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин
Миссия парламента в РФ неизменна - это, прежде всего, ключевая роль в законодательном процессе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:30:00+03:00
2025-12-24T15:17:00+03:00
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064371439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88769558e13b17c5afa01d30f8aed695.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064346894.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064371439_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_c0e986ab202e3d8bc7e5ce9d07ebf1bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Законодательный процесс является ключевой ролью парламента, заявил Путин

Путин: Миссия парламента неизменно заключается в законодательном процессе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Миссия парламента в РФ неизменна - это, прежде всего, ключевая роль в законодательном процессе, заявил президент России Владимир Путин.
"Его правовая и политическая природа, предназначение, можно сказать, миссия неизменна: это, прежде всего, ключевая роль в законодательном процессе", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин рассказал о Героях России среди парламентариев
Вчера, 14:33
 
РоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала