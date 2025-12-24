Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой - РИА Новости, 24.12.2025
14:30 24.12.2025 (обновлено: 14:51 24.12.2025)
Путин назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой
Путин назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой
Совет федерации РФ стал настоящей кадровой школой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
Путин назвал Совет Федерации настоящей кадровой школой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет федерации РФ стал настоящей кадровой школой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А сам Совет Федерации стал настоящей кадровой школой. Ваши коллеги, пройдя через нее, в дальнейшем были назначены на ответственные посты федеральных органов власти, возглавляли субъекты федерации и законодательные собрания. Я вижу в этом зале людей, которые раньше были руководителями регионов, сейчас здесь работают. А некоторые из верхней палаты переходят или в правительство, или возглавляют регионы Российской Федерации. Вот очень хорошая практика, такая настоящая кадровая школа", - сказал Путин в ходе выступления в Совете Федерации.
Путин рассказал о важности работы Совфеда
