Путин рассказал о важности работы Совфеда
14:28 24.12.2025 (обновлено: 15:14 24.12.2025)
Путин рассказал о важности работы Совфеда
Совет Федерации РФ обеспечивает взаимосвязь между уровнями публичной власти, это важно при федеративном устройстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
совет федерации рф, владимир путин, россия, политика
Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин: Совфед обеспечивает взаимосвязь между уровнями публичной власти

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации РФ обеспечивает взаимосвязь между уровнями публичной власти, это важно при федеративном устройстве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, Совет Федерации по факту обеспечивает взаимосвязь между уровнями единой публичной власти. Это крайне важно для федерации, объединяющей 89 регионов", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
Путин поблагодарил Совфед за работу по поддержке героев СВО
Совет Федерации РФВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
