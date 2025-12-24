https://ria.ru/20251224/putin-2064344663.html
Путин рассказал о важности работы Совфеда
Путин рассказал о важности работы Совфеда - РИА Новости, 24.12.2025
Путин рассказал о важности работы Совфеда
Совет Федерации РФ обеспечивает взаимосвязь между уровнями публичной власти, это важно при федеративном устройстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2025
Путин рассказал о важности работы Совфеда
