https://ria.ru/20251224/putin-2064344527.html
Парламент принял в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин
Парламент принял в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин - РИА Новости, 24.12.2025
Парламент принял в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин
В осеннюю сессию Федеральное собрание РФ приняло ряд важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:28:00+03:00
2025-12-24T14:28:00+03:00
2025-12-24T14:34:00+03:00
россия
совет федерации рф
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064359336_0:291:3124:2048_1920x0_80_0_0_7e3269c012159fbce1897f183f79a152.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064343730.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064359336_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_22977c71cef081754824fa9614739ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, владимир путин, политика
Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Политика
Парламент принял в осеннюю сессию важные законы, заявил Путин
Путин: парламент принял в осеннюю сессию ряд важных законов в разных сферах