Путин оценил профессионализм российских сенаторов
Путин оценил профессионализм российских сенаторов - РИА Новости, 24.12.2025
Путин оценил профессионализм российских сенаторов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен в профессионализме и государственном подходе сенаторов РФ. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:27:00+03:00
2025-12-24T14:27:00+03:00
2025-12-24T14:32:00+03:00
Путин оценил профессионализм российских сенаторов
Путин заявил, что уверен в профессионализме российских сенаторов