https://ria.ru/20251224/putin-2064342157.html
Путин пообщался с Матвиенко перед началом заседания Совфеда
Путин пообщался с Матвиенко перед началом заседания Совфеда - РИА Новости, 24.12.2025
Путин пообщался с Матвиенко перед началом заседания Совфеда
Президент России Владимир Путин пообщался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко перед началом пленарного заседания Совфеда. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:21:00+03:00
2025-12-24T14:21:00+03:00
2025-12-24T16:14:00+03:00
политика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064396155_0:0:2837:1596_1920x0_80_0_0_71823eca9dd26ce15f3662c61acae68f.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064338013.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064396155_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_020162119999606dc1ddd43265245d96.jpg
Путин пообщался с Матвиенко перед началом заседания Совфеда
