Путин пообщался с Матвиенко перед началом заседания Совфеда - РИА Новости, 24.12.2025
14:21 24.12.2025 (обновлено: 16:14 24.12.2025)
Путин пообщался с Матвиенко перед началом заседания Совфеда
Президент России Владимир Путин пообщался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко перед началом пленарного заседания Совфеда. РИА Новости, 24.12.2025
политика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед началом пленарного заседания Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед началом пленарного заседания Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко перед началом пленарного заседания Совфеда.
В среду Путин приехал в Совфед, чтобы принять участие в пленарном заседании, которое завершает осеннюю сессию.
Перед заседанием Путин и Матвиенко коротко пообщались в стенах Совфеда.
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
