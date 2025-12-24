Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 24.12.2025 (обновлено: 14:12 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/putin-2064338013.html
Путин прибыл в Совет Федерации
Путин прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 24.12.2025
Путин прибыл в Совет Федерации
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Совет Федерации, где проходит пленарное заседание, завершающее осеннюю парламентскую сессию. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:08:00+03:00
2025-12-24T14:12:00+03:00
политика
совет федерации рф
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251224/putin-2064322314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, совет федерации рф, россия, владимир путин
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин
Путин прибыл в Совет Федерации

Путин прибыл в Совет Федерации, где проходит пленарное заседание

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Совет Федерации, где проходит пленарное заседание, завершающее осеннюю парламентскую сессию.
В этом году исполняется 25 лет с момента, когда Путин инициировал изменение порядка формирования Совета Федерации. Прежде в него входили по два представителя от каждого региона - губернатор и глава местного парламента, которые совмещали основную работу с сенаторской. Идея главы государства была призвана улучшить качество парламентской деятельности и усилить демократию в России. После принятых в 2000 году изменений представители субъектов в Совете Федерации стали назначаться: один исполнительной властью, а другой - законодательной. При этом сенаторы не являются губернаторами или спикерами местных парламентов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Путин обсудит с правительством итоги работы в 2025 году
Вчера, 12:57
 
ПолитикаСовет Федерации РФРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала