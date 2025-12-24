Рейтинг@Mail.ru
В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 24.12.2025 (обновлено: 00:08 25.12.2025)
https://ria.ru/20251224/polsha-2064478676.html
В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ
В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.12.2025
В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ
Чиновники из Гданьска в Польше пытались захватить здание генерального консульства России, но их не впустили внутрь, сообщает телеканал Polsat. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-24T23:42:00+03:00
2025-12-25T00:08:00+03:00
в мире
россия
польша
гданьск
дмитрий песков
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149299/32/1492993297_0:97:1037:680_1920x0_80_0_0_2f98a885fb0a650edcbfac93559af5da.jpg
https://ria.ru/20251224/rossiya-2064402762.html
https://ria.ru/20251127/polsha-2058019965.html
https://ria.ru/20251223/polsha-2063863771.html
россия
польша
гданьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149299/32/1492993297_0:0:1037:777_1920x0_80_0_0_3ab2b7507617ad913b8717e43eeadff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, гданьск, дмитрий песков, дональд туск
В мире, Россия, Польша, Гданьск, Дмитрий Песков, Дональд Туск
В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ

Polsat: гданьские чиновники безуспешно пытались захватить здание консульства РФ

© Фото : Генеральное консульство России в Гданьске Генконсульство России в Гданьске
Генконсульство России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Гданьске
Генконсульство России в Гданьске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Чиновники из Гданьска в Польше пытались захватить здание генерального консульства России, но их не впустили внутрь, сообщает телеканал Polsat.
"Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери", — цитирует телеканал руководителя пресс-службы администрации города Изабелу Козицкую-Прус.
Польский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Надо объявлять войну". В Польше резко высказались о России
Вчера, 16:27
В то же время, по ее словам, на территории дипмиссии присутствуют люди.
Консульство России в Гданьске прекратило функционировать в понедельник, так как МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее российское консульство в этой стране. Ранее были закрыты консульские представительства в Кракове и Познани.
В посольстве России в Польше РИА Новости заявили, что данное здание, расположенное на улице Батория в Гданьске, принадлежит Российской Федерации, и что после прекращения деятельности консульства в нем останутся административно-технический сотрудник посольства.
В свою очередь польские власти утверждают, что здание принадлежит польскому государству.
В середине ноября МИД Польши отозвал разрешение на работу российской дипмиссии в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
МИД Польши прокомментировал решение о закрытии консульства в Иркутске
27 ноября, 13:36
В середине ноября МИД Польши отозвал разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого якобы послужил инцидент, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он добавил, что эти люди якобы сотрудничали с Россией, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Польше Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, и было бы странно, если бы не прозвучали обвинения и в этой диверсии.
В конце ноября МИД России вручил ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.
В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года – генеральное консульство Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
23 декабря, 08:00
 
В миреРоссияПольшаГданьскДмитрий ПесковДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала