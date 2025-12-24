В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, пишут СМИ

ВАРШАВА, 24 дек – РИА Новости. Чиновники из Гданьска в Польше пытались захватить здание генерального консульства России, но их не впустили внутрь, сообщает телеканал Polsat.
"Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери", — цитирует телеканал руководителя пресс-службы администрации города Изабелу Козицкую-Прус.
В то же время, по ее словам, на территории дипмиссии присутствуют люди.
В посольстве России в Польше РИА Новости заявили, что данное здание, расположенное на улице Батория в Гданьске, принадлежит Российской Федерации, и что после прекращения деятельности консульства в нем останутся административно-технический сотрудник посольства.
В свою очередь польские власти утверждают, что здание принадлежит польскому государству.
В середине ноября МИД Польши отозвал разрешение на работу российской дипмиссии в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
В середине ноября МИД Польши отозвал разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого якобы послужил инцидент, когда полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он добавил, что эти люди якобы сотрудничали с Россией, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Польше Москву обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, и было бы странно, если бы не прозвучали обвинения и в этой диверсии.
В конце ноября МИД России вручил ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.
В октябре 2024 года Польша закрыла генеральное консульство России в Познани, а в мае 2025 года – генеральное консульство Кракове. В ответ на это Россия отозвала согласие на работу польских консульств в Санкт-Петербурге и Калининграде.
Поляки наобещали Европе кубометры газа. Но кое о чем забыли
23 декабря, 08:00