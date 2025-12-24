Рейтинг@Mail.ru
Песков: Москва сформулирует свою позицию на основе информации от Дмитриева
12:55 24.12.2025 (обновлено: 13:10 24.12.2025)
Песков: Москва сформулирует свою позицию на основе информации от Дмитриева
Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от главы РФПИ Кирилла Дмитриева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от главы РФПИ Кирилла Дмитриева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах. Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
