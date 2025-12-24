Песков: Москва сформулирует свою позицию на основе информации от Дмитриева

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от главы РФПИ Кирилла Дмитриева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.