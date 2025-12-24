Обсуждение гарантий безопасности Киеву продолжится в январе, заявил Макрон

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Переговоры по гарантиям безопасности Украине продолжатся в январе в Париже, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон заявил, что в среду побеседовал с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить ситуацию на Украине и работу, которая ведется в рамках так называемой "коалиции желающих".
"Начиная с января в Париже мы продолжим эту работу по обеспечению Украины надежными гарантиями безопасности, что является необходимым условием для прочного и долгосрочного мира", - написал Макрон в социальной сети Х.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.