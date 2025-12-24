Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты

С ее слов, органам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предстоит вывести подростка и его семью из кризиса. "Со своей стороны планирую посетить ребенка в центре, в том числе чтобы проанализировать заключения психологов для организации эффективной работы с подростком и его семьей", - сказала уполномоченный по правам ребенка в регионе.