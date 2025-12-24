Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты - РИА Новости, 24.12.2025
17:35 24.12.2025
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты - РИА Новости, 24.12.2025
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты
Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Анна Фадеева рассказала РИА Новости, что намерена посетить в центре временного содержания для... РИА Новости, 24.12.2025
общество
астраханская область
астрахань
республика дагестан
анна фадеева
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
астраханская область
астрахань
республика дагестан
общество, астраханская область, астрахань, республика дагестан, анна фадеева, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Астраханская область, Астрахань, Республика Дагестан, Анна Фадеева, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты

Омбудсмен Фадеева посетит в Астрахани подростка, планировавшего теракты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Анна Фадеева рассказала РИА Новости, что намерена посетить в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего подростка, планировавшего теракты.
Ранее районный суд Астрахани сообщил, что подросток собирал у себя дома самодельное взрывное устройство для совершения терактов на территории Астраханской области и Дагестана. Его задержали и поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области.
По словам Фадеевой, в центре с подростком будут работать воспитатели и психологи не только для коррекции противоправного поведения ребенка, но и для выяснения причин, приведших его к этому. "В таких случаях всегда есть определенный тригер, который приводит к асоциальному поведению ребенка", - пояснила собеседница агентства.
С ее слов, органам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предстоит вывести подростка и его семью из кризиса. "Со своей стороны планирую посетить ребенка в центре, в том числе чтобы проанализировать заключения психологов для организации эффективной работы с подростком и его семьей", - сказала уполномоченный по правам ребенка в регионе.
Она добавила, что после окончания пребывания подростка в центре рекомендации психологов будут направлены родителям подростка, в школу, а также в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Общество Астраханская область Астрахань Республика Дагестан Анна Фадеева Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
