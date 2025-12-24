https://ria.ru/20251224/ombudsmen-2064423859.html
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты - РИА Новости, 24.12.2025
Омбудсмен Астраханской области посетит подростка, планировавшего теракты
Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Анна Фадеева рассказала РИА Новости, что намерена посетить в центре временного содержания для... РИА Новости, 24.12.2025
Омбудсмен Фадеева посетит в Астрахани подростка, планировавшего теракты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Анна Фадеева рассказала РИА Новости, что намерена посетить в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего подростка, планировавшего теракты.
Ранее районный суд Астрахани
сообщил, что подросток собирал у себя дома самодельное взрывное устройство для совершения терактов на территории Астраханской области
и Дагестана
. Его задержали и поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России
по Астраханской области.
По словам Фадеевой
, в центре с подростком будут работать воспитатели и психологи не только для коррекции противоправного поведения ребенка, но и для выяснения причин, приведших его к этому. "В таких случаях всегда есть определенный тригер, который приводит к асоциальному поведению ребенка", - пояснила собеседница агентства.
С ее слов, органам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предстоит вывести подростка и его семью из кризиса. "Со своей стороны планирую посетить ребенка в центре, в том числе чтобы проанализировать заключения психологов для организации эффективной работы с подростком и его семьей", - сказала уполномоченный по правам ребенка в регионе.
Она добавила, что после окончания пребывания подростка в центре рекомендации психологов будут направлены родителям подростка, в школу, а также в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.