Николаев: цель властей Чувашии — обеспечить доступность инфраструктуры - РИА Новости, 24.12.2025
18:27 24.12.2025
Николаев: цель властей Чувашии — обеспечить доступность инфраструктуры
Николаев: цель властей Чувашии — обеспечить доступность инфраструктуры - РИА Новости, 24.12.2025
Николаев: цель властей Чувашии — обеспечить доступность инфраструктуры
Республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП) направлена на комплексное обновление всей инфраструктуры региона, включая дороги, социальную сферу и... РИА Новости, 24.12.2025
чебоксары
алатырь
цивильск
сергей артамонов
олег николаев (политик)
владимир максимов
чебоксары
алатырь
цивильск
чебоксары, алатырь, цивильск, сергей артамонов, олег николаев (политик), владимир максимов
Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Сергей Артамонов, Олег Николаев (политик), Владимир Максимов
Николаев: цель властей Чувашии — обеспечить доступность инфраструктуры

Олег Николаев: цель властей Чувашии — обеспечить доступность инфраструктуры

© Фото : пресс-служба главы ЧувашииКабинет Министров Чувашии
Кабинет Министров Чувашии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : пресс-служба главы Чувашии
Кабинет Министров Чувашии
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП) направлена на комплексное обновление всей инфраструктуры региона, включая дороги, социальную сферу и коммунальные услуги, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
РАИП утверждена кабинетом министров республики. Ее реализация рассчитана до 2028 года.
"Мы выделяем значительные финансовые средства для создания условий, способствующих экономическому росту и комфортному проживанию жителей, чтобы каждый мог ощутить позитивные изменения в ближайшие годы. Важно отметить, что мы тесно сотрудничаем с федеральным центром — почти половина финансирования поступает из федерального бюджета. Наша цель — обеспечить доступность современной инфраструктуры для всех — от Чебоксар до самых удаленных сел", — приводит пресс-служба главы Чувашии слова Николаева.
Председатель кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов указал, что программа станет инструментом рывка в развитии инфраструктуры республики.
"Контроль за эффективным целевым использованием каждого бюджетного рубля должен быть жестким, а сроки ввода объектов незыблемыми", — подчеркнул Артамонов.
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов уточнил, что РАИП предусматривает реализацию 133 объектов и охватывает 11 направлений. На эти цели планируют направить почти 29 миллиардов рублей. Примерно 15 миллиардов поступят из бюджета республики, а еще 13,7 миллиарда — из федерального бюджета.
В 2026 году продолжатся работы на социальных и инфраструктурных объектах. В Чебоксарах строят школу на 1,4 тысячи мест и многофункциональный центр. В Вурнарах возводится пристрой на 400 мест к школе №1, а также ведутся работы в школах на 300 мест в Чуварлеях и на 640 мест в Комсомольском.
В селе Шыгырданы строится физкультурно-оздоровительный комплекс, в Мариинском Посаде — очистные сооружения. Системы водоснабжения появятся в Батыревском, Цивильском и Красночетайском округах. Продолжится реконструкция музея имени А. Г. Николаева в Шоршелах и корпуса Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства.
Запланировано проектирование столовой в Комсомольской школе №1, поликлиники и площадок для спортшколы №1 в Алатыре и школы "Хелхем" в Аликовском округе, а также очистных сооружений в Цивильске и поселке Сосновка в Чебоксарах.
В следующем году начнется строительство школы на 825 мест и инженерных сетей в микрорайоне "Акварель" в Чебоксарах, детского сада на 180 мест в Новом городе, очистных сооружений в Комсомольском округе. Также в регионе запланировано возведение семи домов культуры.
Кроме того, в 2027 году планируется начать строительство трассы для маунтинбайка на базе спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В. Ярды в Чебоксарах. В 2028 году предусмотрено возведение лечебного корпуса Урмарской центральной районной больницы и Ибресинского дома-интерната.
 
Чебоксары Алатырь Цивильск Сергей Артамонов Олег Николаев (политик) Владимир Максимов
 
 
