Николаев: цель властей Чувашии — обеспечить доступность инфраструктуры

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП) направлена на комплексное обновление всей инфраструктуры региона, включая дороги, социальную сферу и коммунальные услуги, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

РАИП утверждена кабинетом министров республики. Ее реализация рассчитана до 2028 года.

"Мы выделяем значительные финансовые средства для создания условий, способствующих экономическому росту и комфортному проживанию жителей, чтобы каждый мог ощутить позитивные изменения в ближайшие годы. Важно отметить, что мы тесно сотрудничаем с федеральным центром — почти половина финансирования поступает из федерального бюджета. Наша цель — обеспечить доступность современной инфраструктуры для всех — от Чебоксар до самых удаленных сел", — приводит пресс-служба главы Чувашии слова Николаева.

Председатель кабинета министров Чувашии Сергей Артамонов указал, что программа станет инструментом рывка в развитии инфраструктуры республики.

"Контроль за эффективным целевым использованием каждого бюджетного рубля должен быть жестким, а сроки ввода объектов незыблемыми", — подчеркнул Артамонов.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов уточнил, что РАИП предусматривает реализацию 133 объектов и охватывает 11 направлений. На эти цели планируют направить почти 29 миллиардов рублей. Примерно 15 миллиардов поступят из бюджета республики, а еще 13,7 миллиарда — из федерального бюджета.

В 2026 году продолжатся работы на социальных и инфраструктурных объектах. В Чебоксарах строят школу на 1,4 тысячи мест и многофункциональный центр. В Вурнарах возводится пристрой на 400 мест к школе №1, а также ведутся работы в школах на 300 мест в Чуварлеях и на 640 мест в Комсомольском.

В селе Шыгырданы строится физкультурно-оздоровительный комплекс, в Мариинском Посаде — очистные сооружения. Системы водоснабжения появятся в Батыревском, Цивильском и Красночетайском округах. Продолжится реконструкция музея имени А. Г. Николаева в Шоршелах и корпуса Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства.

Запланировано проектирование столовой в Комсомольской школе №1, поликлиники и площадок для спортшколы №1 в Алатыре и школы "Хелхем" в Аликовском округе, а также очистных сооружений в Цивильске и поселке Сосновка в Чебоксарах.

В следующем году начнется строительство школы на 825 мест и инженерных сетей в микрорайоне "Акварель" в Чебоксарах, детского сада на 180 мест в Новом городе, очистных сооружений в Комсомольском округе. Также в регионе запланировано возведение семи домов культуры.