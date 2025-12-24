Рейтинг@Mail.ru
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
21:11 24.12.2025 (обновлено: 21:20 24.12.2025)
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы, сообщает газета Vanguard. РИА Новости, 24.12.2025
нигерия, в мире, борно , майдугури
Нигерия, В мире, Борно , Майдугури
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв

В мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы прогремел взрыв

Военные и полиция в Нигерии
Военные и полиция в Нигерии
Военные и полиция в Нигерии
Военные и полиция в Нигерии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы, сообщает газета Vanguard.
«
"Самодельные взрывные устройства, предположительно установленные в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвались, когда верующие совершали молитву... около 18.00 (20.00 - мск)", - пишет газета.
