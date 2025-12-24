https://ria.ru/20251224/nigeriya-2064465758.html
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв - РИА Новости, 24.12.2025
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
Взрыв произошел в мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы, сообщает газета Vanguard. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T21:11:00+03:00
2025-12-24T21:11:00+03:00
2025-12-24T21:20:00+03:00
нигерия
в мире
борно
майдугури
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_6f013cedf407035e9b583838185bb2b0.jpg
https://ria.ru/20251207/benin-2060459556.html
нигерия
борно
майдугури
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_f794e73f98f58f228b126b8970a19531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигерия, в мире, борно , майдугури
Нигерия, В мире, Борно , Майдугури
В мечети на северо-востоке Нигерии прогремел взрыв
В мечети на северо-востоке Нигерии во время вечерней молитвы прогремел взрыв