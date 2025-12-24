https://ria.ru/20251224/neftyanik-2064466687.html
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" на выезде обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T21:23:00+03:00
2025-12-24T21:23:00+03:00
2025-12-24T21:23:00+03:00
спорт
ска-нефтяник
старт (нижний новгород)
чемпионат россии по хоккею с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848098869_0:0:1795:1010_1920x0_80_0_0_047615b4d3ce4a66eb5b5e6aa3c027b2.jpg
https://ria.ru/20251224/khokkey-2064423360.html
https://ria.ru/20251129/bendi-2058618459.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848098869_95:0:1702:1205_1920x0_80_0_0_63abf2fd3cacd50f2b519bfd4345b321.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ска-нефтяник, старт (нижний новгород), чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, СКА-Нефтяник, Старт (Нижний Новгород), Чемпионат России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди
"СКА-Нефтяник" продлил серию побед в чемпионате России по хоккею с мячом
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" на выезде обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в среду и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Владимир Каланчин (6, 52, 67-я минуты), Туомас Мяаття (10, 41), Дмитрий Сидоров (71) и Юрий Шардаков (81).
"СКА-Нефтяник
" (30 очков) выиграл десятый матч кряду с начала сезона и лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Старт
" (15) располагается на седьмой позиции.
В другом матче дня кировская "Родина" дома обыграла красноярский "Енисей" со счетом 6:4. В среду "Енисей" призывал отменить или перенести встречу в связи с низким качеством льда из-за сильного мороза. Позднее инспекторы и судья приняли решение не переносить матч.
Результаты остальных матчей дня:
"Кузбасс" (Кемерово) – "Динамо" (Казань) – 15:3;
"Саяны" (Абакан) – "СКА - Уральский трубник
" (Свердловская область) – 1:10;
"Сибсельмаш
" (Новосибирск) – "Волга
" (Ульяновск) – 2:2.