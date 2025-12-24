"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" на выезде обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча прошла в среду и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Владимир Каланчин (6, 52, 67-я минуты), Туомас Мяаття (10, 41), Дмитрий Сидоров (71) и Юрий Шардаков (81).

СКА-Нефтяник " (30 очков) выиграл десятый матч кряду с начала сезона и лидирует в турнирной таблице чемпионата. " Старт " (15) располагается на седьмой позиции.

В другом матче дня кировская "Родина" дома обыграла красноярский "Енисей" со счетом 6:4. В среду "Енисей" призывал отменить или перенести встречу в связи с низким качеством льда из-за сильного мороза. Позднее инспекторы и судья приняли решение не переносить матч.

Результаты остальных матчей дня: