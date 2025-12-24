Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди
21:23 24.12.2025
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" на выезде обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди

"СКА-Нефтяник" продлил серию побед в чемпионате России по хоккею с мячом

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" на выезде обыграл нижегородский "Старт" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в среду и завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Владимир Каланчин (6, 52, 67-я минуты), Туомас Мяаття (10, 41), Дмитрий Сидоров (71) и Юрий Шардаков (81).
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед
Вчера, 17:36
"СКА-Нефтяник" (30 очков) выиграл десятый матч кряду с начала сезона и лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Старт" (15) располагается на седьмой позиции.
В другом матче дня кировская "Родина" дома обыграла красноярский "Енисей" со счетом 6:4. В среду "Енисей" призывал отменить или перенести встречу в связи с низким качеством льда из-за сильного мороза. Позднее инспекторы и судья приняли решение не переносить матч.
Результаты остальных матчей дня:
"Кузбасс" (Кемерово) – "Динамо" (Казань) – 15:3;
"Саяны" (Абакан) – "СКА - Уральский трубник" (Свердловская область) – 1:10;
"Сибсельмаш" (Новосибирск) – "Волга" (Ульяновск) – 2:2.
Хоккеисты клуба Кузбасс - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Кузбасс" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
29 ноября, 15:42
 
