МВД рассказало о росте числа несовершеннолетних, пострадавших от мошенников - 24.12.2025
18:34 24.12.2025
МВД рассказало о росте числа несовершеннолетних, пострадавших от мошенников
МВД рассказало о росте числа несовершеннолетних, пострадавших от мошенников
Почти вдвое выросло количество несовершеннолетних, пострадавших от мошенников в 2025 году, по сравнению с прошлым годом, сообщили в управлении по организации... РИА Новости, 24.12.2025
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенничество, дети, подростки
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мошенничество, Дети, Подростки
МВД рассказало о росте числа несовершеннолетних, пострадавших от мошенников

МВД: число пострадавших от мошенников несовершеннолетних выросло вдвое за год

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Почти вдвое выросло количество несовершеннолетних, пострадавших от мошенников в 2025 году, по сравнению с прошлым годом, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В 2024 году показатель почти не изменился (снижение менее чем на 1%), однако в 2025 году количество пострадавших несовершеннолетних выросло почти вдвое. Это указывает на смещение фокуса мошенников в сторону молодежи и цифровых схем, ориентированных на подростков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что при этом почти на 17,4% в текущем году снизилось количество потерпевших среди пенсионеров, что, как уточнили в МВД, связано как с техническими мерами, так и с адресной профилактической работой. По данным правоохранителей, в 2024 году число потерпевших пенсионеров увеличилось на 15,5% по сравнению с 2023 годом.
Кроме того, правоохранители подчеркнули, что при снижении числа потерпевших финансовые потери продолжают расти. Так, средний ущерб увеличился на 17% в 2024 году и ещё почти на 5% в 2025 году. Как уточняют в МВД, это говорит о том, что схемы становятся более "точечными" и более "дорогими" для жертв.
"Таким образом, количество преступлений и количество потерпевших начинает снижаться, но структура рисков меняется: давление смещается на молодежь, а каждая успешная атака наносит всё больший ущерб", - заключили в ведомстве.
