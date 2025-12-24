В МВД рассказали о схеме мошенничества с заработком через маркетплейсы

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Мошенники представляются участниками "партнёрских программ" маркетплейсов и предлагают россиянам якобы заработать на оформлении рассрочки на свое имя при покупке дорогостоящей электроники, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленники представляются участниками "партнёрских программ" маркетплейсов и предлагают лёгкий заработок за привлечение клиентов. Потенциальной жертве объясняют, что схема якобы легальна: нужно оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку ("в сплит") на своё имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сценарий схемы может отличаться в деталях. Так, одном случае мошенники обещают перевести первый взнос после оформления покупки, в другом — действительно перечисляют часть суммы, чтобы снять подозрения и повысить доверие. Далее гражданина убеждают выбрать товар, оформить его в сплит и указать адрес доставки мошенников. После подтверждения заказа общение прекращается, товар уходит неизвестным, а все обязательства по рассрочке остаются на потерпевшем.

"Конечно, никакого отношения к партнёрским программам маркетплейсов такие предложения не имеют. Цель схемы — переложить финансовые обязательства на жертву и исчезнуть", - добавили в ведомстве.