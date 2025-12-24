Рейтинг@Mail.ru
Мосгордума приняла к сведению итоговый отчет Собянина - РИА Новости, 24.12.2025
17:12 24.12.2025
Мосгордума приняла к сведению итоговый отчет Собянина
Мосгордума приняла к сведению итоговый отчет Собянина - РИА Новости, 24.12.2025
Мосгордума приняла к сведению итоговый отчет Собянина
Московская городская дума приняла к сведению итоговый отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе правительства города, такое решение было принято на пленарном... РИА Новости, 24.12.2025
москва
сергей собянин
алексей шапошников
московская городская дума
москва, сергей собянин, алексей шапошников, московская городская дума
Москва, Сергей Собянин, Алексей Шапошников, Московская городская дума
Мосгордума приняла к сведению итоговый отчет Собянина

Мосгордума приняла к сведению отчет Собянина о работе правительства Москвы

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Московская городская дума приняла к сведению итоговый отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе правительства города, такое решение было принято на пленарном заседании в среду.
В среду Собянин выступил с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. В нем он рассказал о проделанной работе, планах на будущее и ответил на вопросы, поступившие от депутатов.
"В соответствии с частью 3 статьи 27 регламента Московской городской думы решение по итогам рассмотрения отчета мэра Москвы "О результатах деятельности правительства Москвы" оформляется постановлением Московской городской думы №152. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на председателя Московской городской думы", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
По итогам голосования решение было принято единогласно.
МоскваСергей СобянинАлексей ШапошниковМосковская городская дума
 
 
