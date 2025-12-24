Мосгордума приняла к сведению итоговый отчет Собянина

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Московская городская дума приняла к сведению итоговый отчет мэра Москвы Сергея Собянина о работе правительства города, такое решение было принято на пленарном заседании в среду.
В среду Собянин выступил с ежегодным отчетом перед Московской городской думой. В нем он рассказал о проделанной работе, планах на будущее и ответил на вопросы, поступившие от депутатов.
"В соответствии с частью 3 статьи 27 регламента Московской городской думы решение по итогам рассмотрения отчета мэра Москвы "О результатах деятельности правительства Москвы" оформляется постановлением Московской городской думы №152. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на председателя Московской городской думы", - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
По итогам голосования решение было принято единогласно.