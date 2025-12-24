Ученые предупредили об опасности песчаных волн для судоходства

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Перемещение и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства, а дальнейшее развитие таких процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения трубопроводов и кабелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.