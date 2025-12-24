Ученые предупредили об опасности песчаных волн для судоходства

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Перемещение и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства, а дальнейшее развитие таких процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения трубопроводов и кабелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
По данным института океанологии, в ходе 60-го рейса научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов" в Баренцево море исследователи зафиксировали на полигонах у острова Колгуев и полуострова Канин крупные песчаные гряды высотой до восьми метров, образованные гидрофизическими процессами.
"Ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН установили, что направление с юга на север является в данном районе преобладающим для переноса осадочного материала. Предварительные данные предполагают довольно быстрое перемещение значительного объема осадков по поверхности дна вдоль указанной зоны, а миграция и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства. Дальнейшее развитие этих процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения находящихся на дне трубопроводов и кабелей", - сообщили в институте.
Мраморное море в Турции отступило от берега
17 декабря, 01:28