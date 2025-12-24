Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили об опасности песчаных волн для судоходства - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:09 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/more-2064229052.html
Ученые предупредили об опасности песчаных волн для судоходства
Ученые предупредили об опасности песчаных волн для судоходства - РИА Новости, 24.12.2025
Ученые предупредили об опасности песчаных волн для судоходства
Перемещение и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства, а дальнейшее развитие таких процессов может привести к обнажению... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T06:09:00+03:00
2025-12-24T06:09:00+03:00
наука
баренцево море
российская академия наук
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577254189_0:139:2500:1545_1920x0_80_0_0_147cdb6c7c53737776ca8ddd9707e7d7.jpg
https://ria.ru/20251217/more-2062515285.html
баренцево море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577254189_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_f52fdd3acf54d0c33dfe533601abc2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баренцево море, российская академия наук, наука
Наука, Баренцево море, Российская академия наук, Наука
Ученые предупредили об опасности песчаных волн для судоходства

РИА Новости: миграция песка в Баренцевом море образует опасные для судов гряды

© Фото : Андрей БелавинБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Андрей Белавин
Баренцево море . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Перемещение и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства, а дальнейшее развитие таких процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения трубопроводов и кабелей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН.
По данным института океанологии, в ходе 60-го рейса научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов" в Баренцево море исследователи зафиксировали на полигонах у острова Колгуев и полуострова Канин крупные песчаные гряды высотой до восьми метров, образованные гидрофизическими процессами.
"Ученые Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН установили, что направление с юга на север является в данном районе преобладающим для переноса осадочного материала. Предварительные данные предполагают довольно быстрое перемещение значительного объема осадков по поверхности дна вдоль указанной зоны, а миграция и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства. Дальнейшее развитие этих процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения находящихся на дне трубопроводов и кабелей", - сообщили в институте.
Мраморное море отступило от берега в городе Мармара-Эреглиси провинции Текирдаг в Турции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мраморное море в Турции отступило от берега
17 декабря, 01:28
 
НаукаБаренцево мореРоссийская академия наукНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала