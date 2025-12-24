https://ria.ru/20251224/max-2064305183.html
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через приложение Max.
"Законом устанавливается возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией", - сказал в ходе пленарного заседания, докладывая закон, сенатор Артём Шейкин.
Парламентарий также отметил, что законом устанавливается возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.