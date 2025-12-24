https://ria.ru/20251224/markirovka-2064218921.html
Маркировка выявила 800 тонн некачественной воды и молочки для учреждений
Маркировка выявила 800 тонн некачественной воды и молочки для учреждений - РИА Новости, 24.12.2025
Маркировка выявила 800 тонн некачественной воды и молочки для учреждений
Эксперимент по маркировке продуктов для соцучреждений позволил обнаружить более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Эксперимент по маркировке продуктов для соцучреждений позволил обнаружить более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин.
В эксперименте по маркировке продукции для соцучреждений, который длился с 1 декабря 2024 года по 31 октября 2025 года, приняли участие семь субъектов РФ
- Краснодарского, Пермского, Ставропольского и Хабаровского краев
, Московской и Новосибирской областей
и Санкт-Петербурга
.
"Еще в этом году мы провели эксперимент по выявлению небезопасной продукции при госзакупках в социальные учреждения - в первую очередь это молочные продукты и вода для школ, больниц, училищ и так далее… И мы обнаружили свыше 800 тонн небезопасной продукции", - сказал Дубин
.
Он объяснил, что после того, как на кассах российских магазинов был введен разрешительный режим, недобросовестные участники рынка пытаются переориентировать поток сомнительной продукции в соцорганизации.
Всего в эксперименте участвовали 1,7 тысячи организаций. "Для них было важно проверить поставщиков и не допустить попадания сомнительной продукции на стол к детям и социально незащищенным людям", - добавил Дубин.