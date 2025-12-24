Маркировка выявила 800 тонн некачественной воды и молочки для учреждений

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Эксперимент по маркировке продуктов для соцучреждений позволил обнаружить более 800 тонн небезопасной воды и молочной продукции, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак", Михаил Дубин.

"Еще в этом году мы провели эксперимент по выявлению небезопасной продукции при госзакупках в социальные учреждения - в первую очередь это молочные продукты и вода для школ, больниц, училищ и так далее… И мы обнаружили свыше 800 тонн небезопасной продукции", - сказал Дубин

Он объяснил, что после того, как на кассах российских магазинов был введен разрешительный режим, недобросовестные участники рынка пытаются переориентировать поток сомнительной продукции в соцорганизации.