В Петербурге трамвай сошел с рельсов на новой линии "Славянка" - РИА Новости, 24.12.2025
18:51 24.12.2025
В Петербурге трамвай сошел с рельсов на новой линии "Славянка"
В Петербурге трамвай сошел с рельсов на новой линии "Славянка"
происшествия, санкт-петербург, славянка
Происшествия, Санкт-Петербург, Славянка
© Фото : соцсетиТрамвай сошел с рельсов на открывшейся новой линии в Санкт-Петербурге
Трамвай сошел с рельсов на открывшейся новой линии в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : соцсети
Трамвай сошел с рельсов на открывшейся новой линии в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов на открывшейся новой линии в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "БалтНедвижСервис" (компания-концессионер проекта).
Ранее сообщалось, что в среду в Петербурге открыли пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии "Славянка". Маршрут №2 первого этапа скоростной трамвайной линии связал жилые кварталы поселка Шушары со станцией метро "Купчино" и сетью общественного транспорта Петербурга.
"Произошел сход задней тележки трамвая в районе стрелочного перевода. Никто не пострадал. На место выехали ремонтные бригады", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что движение на трамвайной линии не остановлено. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Сообщалось, что по новой трамвайной линии будут курсировать трехсекционные низкопольные вагоны модели 71-932 "Невский" производства Невского завода электрического транспорта имени Пироцкого. Они рассчитаны на одновременную перевозку до 247 пассажиров.
ПроисшествияСанкт-ПетербургСлавянка
 
 
