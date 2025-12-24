В Петербурге трамвай сошел с рельсов на новой линии "Славянка"

Трамвай сошел с рельсов на открывшейся новой линии в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов на открывшейся новой линии в Санкт-Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "БалтНедвижСервис" (компания-концессионер проекта).

Ранее сообщалось, что в среду в Петербурге открыли пассажирское движение по первому этапу скоростной трамвайной линии " Славянка ". Маршрут №2 первого этапа скоростной трамвайной линии связал жилые кварталы поселка Шушары со станцией метро "Купчино" и сетью общественного транспорта Петербурга.

"Произошел сход задней тележки трамвая в районе стрелочного перевода. Никто не пострадал. На место выехали ремонтные бригады", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что движение на трамвайной линии не остановлено. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.