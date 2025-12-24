В Госдуме подготовили предложения по использованию ИИ в образовании

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства под руководством главы комитета Нины Останиной подготовил предложения по использованию искусственного интеллекта в образовании, в частности, рекомендуется обеспечить доступ школ, колледжей и вузов к отечественным и безопасным ИИ-технологиям на русском языке, в том числе в офлайн-режиме.

Соответствующий документ в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря уделил особое внимание вопросу влияния технологий искусственного интеллекта на развитие мышления у детей в процессе получения ими образования.

В документе добавляется, что глава государства подчеркнул опасность того, что дети, подростки, школьники и студенты не будут сами думать, искать решения, а, используя возможности искусственного интеллекта, нажмут кнопку и получат нужный ответ. Президент также отметил недопустимость того, чтобы развитие современных технологий привело к ситуации, когда часть населения будет думающей, а другая пойдет по простому пути, будет уметь пользоваться техникой, нажимать правильные кнопки, но будет интеллектуально деградировать.

"Позиция главы государства говорит о необходимости дальнейшей проработки вопросов использования обучающимися искусственного интеллекта в образовании, в связи с чем Комитетом сформулирован ряд предложений: обеспечить доступ в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования к отечественным и безопасным технологиям искусственного интеллекта на русском языке и с возможностью бессетевого доступа (в офлайн-режиме)", - сказано в документе.

Парламентарии также предлагают легализовать использование технологий искусственного интеллекта путем внесения в нормативно-правовую базу положений об их использовании в образовательном процессе. Кроме того, предлагается разработать четкие правила использования искусственного интеллекта для генерации информации в процессе научной и учебной деятельности, а также программы повышения квалификации педагогов и преподавателей, направленные на применение искусственного интеллекта в образовательном процессе.

"Разработать инструкцию по поддержке преподавательского состава при помощи инновационных технологий: в условиях дефицита педагогических кадров рутинные составляющие образовательного процесса искусственный интеллект может взять на себя, персонализировать обучение, поддержать инклюзию и обучение взрослых", - добавляется в документе.

Помимо этого, члены Комитета Госдумы предлагают рекомендовать образовательным организациям высшего образования осуществлять подготовку специалистов в области разработки и применения искусственного интеллекта техническим и гуманитарным специальностям.