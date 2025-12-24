В Приамурье экс-сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Бывшая банковская сотрудница в Приамурье задержана по подозрению в краже со счетов клиентов более 46 миллионов рублей, сообщает УМВД по Амурской области.
"Следственной частью следственного управления амурского УМВД принято к производству уголовное дело, возбужденное… в отношении 36-летней жительницы областного центра по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "кража, совершенная в особо крупном размере"… С 2022 года в результате противоправных действий женщины 27 клиентов банка лишились своих сбережений. Общий ущерб, по предварительным данным, составил около 46 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Главу управляющей компании из Балашихи ждет суд за хищение денег
12 декабря, 15:06
С заявлением в полицию обратились представители службы безопасности одного из банков, где ранее работала подозреваемая. Её причастность к кражам установили сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий амурского УМВД.
"Двадцать третьего декабря подозреваемая была задержана. Ей предъявили обвинение и водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения", - добавили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.