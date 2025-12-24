Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье экс-сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентов
13:02 24.12.2025
В Приамурье экс-сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентов
В Приамурье экс-сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентов
Бывшая банковская сотрудница в Приамурье задержана по подозрению в краже со счетов клиентов более 46 миллионов рублей, сообщает УМВД по Амурской области. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T13:02:00+03:00
2025-12-24T13:02:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
амурская область
россия
происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье экс-сотрудницу банка заподозрили в хищении денег у клиентов

Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек – РИА Новости. Бывшая банковская сотрудница в Приамурье задержана по подозрению в краже со счетов клиентов более 46 миллионов рублей, сообщает УМВД по Амурской области.
"Следственной частью следственного управления амурского УМВД принято к производству уголовное дело, возбужденное… в отношении 36-летней жительницы областного центра по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "кража, совершенная в особо крупном размере"… С 2022 года в результате противоправных действий женщины 27 клиентов банка лишились своих сбережений. Общий ущерб, по предварительным данным, составил около 46 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
С заявлением в полицию обратились представители службы безопасности одного из банков, где ранее работала подозреваемая. Её причастность к кражам установили сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий амурского УМВД.
"Двадцать третьего декабря подозреваемая была задержана. Ей предъявили обвинение и водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения", - добавили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается.
ПроисшествияАмурская областьРоссия
 
 
