В Италии выявили стрелявшего в группу велосипедистов - РИА Новости, 24.12.2025
16:21 24.12.2025
В Италии выявили стрелявшего в группу велосипедистов
В Италии выявили стрелявшего в группу велосипедистов - РИА Новости, 24.12.2025
В Италии выявили стрелявшего в группу велосипедистов
Итальянские карабинеры выявили стрелявшего в группу велосипедистов в провинции Верона – свой поступок он объяснил неприязнью к этому виду транспорта
в мире, верона
В мире, Верона
В Италии выявили стрелявшего в группу велосипедистов

РИМ, 24 дек – РИА Новости. Итальянские карабинеры выявили стрелявшего в группу велосипедистов в провинции Верона – свой поступок он объяснил неприязнью к этому виду транспорта, сообщают силовики.
Громкий инцидент произошел 20 декабря, когда группа велосипедистов команды A.S.D. – S.C. Padovani двигалась по проезжей части в городке Пери. По данным следствия, водитель легкового автомобиля во время обгона достал пистолет и произвел два выстрела в сторону спортсменов, создав опасную ситуацию на дороге.
"Водитель оказался 25-летним мужчиной без судимости, уроженцем провинции Верона. По результатам расследования, инцидент, по всей видимости, был связан с незначительными спорами по поводу маневров за рулем и явной неприязнью водителя к представителям этого вида спорта", - говорится в сообщении.
Водителя удалось найти благодаря записями с камер наблюдения и неработающей фаре автомобиля. У него обнаружили и изъяли оружие, использованное при инциденте. Им оказался сигнально-шумовой пистолет, который мужчина незаконно носил при себе без колпачка, закрывающего камеру.
Стрелявший привлечен к следствию без ареста. Ему вменяются угрозы при отягчающих обстоятельствах, опасная стрельба и незаконное ношение оружия.
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на толпу зрителей светового шоу в деревне Нюнспет, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Нидерландах автомобиль врезался в толпу
23 декабря, 02:27
 
