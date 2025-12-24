https://ria.ru/20251224/italija-2064399993.html
Итальянские карабинеры выявили стрелявшего в группу велосипедистов в провинции Верона – свой поступок он объяснил неприязнью к этому виду транспорта, сообщают... РИА Новости, 24.12.2025
в мире
верона
верона
в мире, верона
В Италии выявили стрелявшего в группу велосипедистов
Итальянец открыл стрельбу по команде велосипедистов из ненависти к ним
РИМ, 24 дек – РИА Новости. Итальянские карабинеры выявили стрелявшего в группу велосипедистов в провинции Верона – свой поступок он объяснил неприязнью к этому виду транспорта, сообщают силовики.
Громкий инцидент произошел 20 декабря, когда группа велосипедистов команды A.S.D. – S.C. Padovani двигалась по проезжей части в городке Пери. По данным следствия, водитель легкового автомобиля во время обгона достал пистолет и произвел два выстрела в сторону спортсменов, создав опасную ситуацию на дороге.
"Водитель оказался 25-летним мужчиной без судимости, уроженцем провинции Верона
. По результатам расследования, инцидент, по всей видимости, был связан с незначительными спорами по поводу маневров за рулем и явной неприязнью водителя к представителям этого вида спорта", - говорится в сообщении.
Водителя удалось найти благодаря записями с камер наблюдения и неработающей фаре автомобиля. У него обнаружили и изъяли оружие, использованное при инциденте. Им оказался сигнально-шумовой пистолет, который мужчина незаконно носил при себе без колпачка, закрывающего камеру.
Стрелявший привлечен к следствию без ареста. Ему вменяются угрозы при отягчающих обстоятельствах, опасная стрельба и незаконное ношение оружия.