В Италии выявили стрелявшего в группу велосипедистов

РИМ, 24 дек – РИА Новости. Итальянские карабинеры выявили стрелявшего в группу велосипедистов в провинции Верона – свой поступок он объяснил неприязнью к этому виду транспорта, сообщают силовики.

Громкий инцидент произошел 20 декабря, когда группа велосипедистов команды A.S.D. – S.C. Padovani двигалась по проезжей части в городке Пери. По данным следствия, водитель легкового автомобиля во время обгона достал пистолет и произвел два выстрела в сторону спортсменов, создав опасную ситуацию на дороге.

"Водитель оказался 25-летним мужчиной без судимости, уроженцем провинции Верона . По результатам расследования, инцидент, по всей видимости, был связан с незначительными спорами по поводу маневров за рулем и явной неприязнью водителя к представителям этого вида спорта", - говорится в сообщении.

Водителя удалось найти благодаря записями с камер наблюдения и неработающей фаре автомобиля. У него обнаружили и изъяли оружие, использованное при инциденте. Им оказался сигнально-шумовой пистолет, который мужчина незаконно носил при себе без колпачка, закрывающего камеру.