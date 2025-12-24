Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах - РИА Новости, 24.12.2025
17:06 24.12.2025 (обновлено: 19:03 24.12.2025)
Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах
Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах
в мире
россия
иран
катар
межпарламентский союз
генеральная ассамблея оон
оон
россия
иран
катар
в мире, россия, иран, катар, межпарламентский союз, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Иран, Катар, Межпарламентский союз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия и Иран значительно расширили сотрудничество в межпарламентских структурах

© РИА Новости / Юлия ТроицкаяЗаседание Азиатской парламентской ассамблеи в Катаре
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Заседание Азиатской парламентской ассамблеи в Катаре
ДОХА, 24 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Иран значительно расширили сотрудничество на международных площадках, в том числе в рамках межпарламентских организаций, заявил РИА Новости член президиума Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Алиреза Салими, принимавший участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Катаре.
"Отношения между РФ и Ираном развиваются. Сегодня две страны сотрудничают в различных областях, и это можно назвать стратегическим сотрудничеством. В частности, Россия и Иран стали гораздо больше, чем раньше, сотрудничать на международных площадках, в том числе в рамках Азиатской парламентской ассамблеи, Межпарламентского союза, Генассамблеи и Совета безопасности ООН", - сказал он.
Салими отметил, что существует межпарламентская группа России и Ирана, регулярно происходит обмен делегациями между парламентами двух стран.
"Иран и Россия находятся под санкциями и испытывают давление со стороны западных стран, поэтому мы должны объединяться, чтобы противостоять этим действиям и санкциям с помощью совместного сотрудничества", - добавил член руководства иранского парламента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров оценил потенциал торговли России и Ирана
15 декабря, 22:20
 
В миреРоссияИранКатарМежпарламентский союзГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
