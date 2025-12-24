Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах

ДОХА, 24 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Иран значительно расширили сотрудничество на международных площадках, в том числе в рамках межпарламентских организаций, заявил РИА Новости член президиума Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Алиреза Салими, принимавший участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Катаре.

"Отношения между РФ Ираном развиваются. Сегодня две страны сотрудничают в различных областях, и это можно назвать стратегическим сотрудничеством. В частности, Россия и Иран стали гораздо больше, чем раньше, сотрудничать на международных площадках, в том числе в рамках Азиатской парламентской ассамблеи, Межпарламентского союза Генассамблеи и Совета безопасности ООН ", - сказал он.

Салими отметил, что существует межпарламентская группа России и Ирана, регулярно происходит обмен делегациями между парламентами двух стран.