Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах
Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах - РИА Новости, 24.12.2025
Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах
Россия и Иран значительно расширили сотрудничество на международных площадках, в том числе в рамках межпарламентских организаций, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T17:06:00+03:00
2025-12-24T17:06:00+03:00
2025-12-24T19:03:00+03:00
в мире
россия
иран
катар
межпарламентский союз
генеральная ассамблея оон
оон
россия
иран
катар
в мире, россия, иран, катар, межпарламентский союз, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Иран, Катар, Межпарламентский союз, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия и Иран расширили сотрудничество в межпарламентских структурах
Россия и Иран значительно расширили сотрудничество в межпарламентских структурах
ДОХА, 24 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия и Иран значительно расширили сотрудничество на международных площадках, в том числе в рамках межпарламентских организаций, заявил РИА Новости член президиума Исламского консультативного совета (парламента) Ирана Алиреза Салими, принимавший участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи в Катаре.
"Отношения между РФ
и Ираном
развиваются. Сегодня две страны сотрудничают в различных областях, и это можно назвать стратегическим сотрудничеством. В частности, Россия и Иран стали гораздо больше, чем раньше, сотрудничать на международных площадках, в том числе в рамках Азиатской парламентской ассамблеи, Межпарламентского союза
, Генассамблеи
и Совета безопасности ООН
", - сказал он.
Салими отметил, что существует межпарламентская группа России и Ирана, регулярно происходит обмен делегациями между парламентами двух стран.
"Иран и Россия находятся под санкциями и испытывают давление со стороны западных стран, поэтому мы должны объединяться, чтобы противостоять этим действиям и санкциям с помощью совместного сотрудничества", - добавил член руководства иранского парламента.