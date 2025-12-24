Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
11:56 24.12.2025
В Госдуму внесли проект о профилактике киберугроз
Законопроект о профилактике киберпреступлений внесли в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 24.12.2025
общество, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Законопроект о профилактике киберпреступлений внесли в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда.
"Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 1 статьи 6 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" новым пунктом, предусматривающим закрепление противодействия киберугрозам", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что отсутствие в перечне основных направлений профилактики правонарушений направления по противодействию киберугрозам создает правовую неопределенность для субъектов профилактики на всех уровнях публичной власти, не позволяет системно выстраивать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также затрудняет включение соответствующих мероприятий в государственные и муниципальные программы.
"Принятие законопроекта позволит... создать правовую основу для системной работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию киберугрозам в рамках государственных и муниципальных программ профилактики правонарушений", - заключается в документе.
