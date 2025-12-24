https://ria.ru/20251224/gosduma-2064301600.html
В Госдуму внесли проект о профилактике киберугроз
Законопроект о профилактике киберпреступлений внесли в Госдуму, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Законопроект о профилактике киберпреступлений внесли в Госдуму, документ доступен
в думской электронной базе.
Авторами проекта выступила группа депутатов Госдумы
и сенаторов Совфеда
.
"Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 1 статьи 6 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" новым пунктом, предусматривающим закрепление противодействия киберугрозам", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы отмечают, что отсутствие в перечне основных направлений профилактики правонарушений направления по противодействию киберугрозам создает правовую неопределенность для субъектов профилактики на всех уровнях публичной власти, не позволяет системно выстраивать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также затрудняет включение соответствующих мероприятий в государственные и муниципальные программы.
"Принятие законопроекта позволит... создать правовую основу для системной работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию киберугрозам в рамках государственных и муниципальных программ профилактики правонарушений", - заключается в документе.