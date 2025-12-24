В Госдуму внесли проект о профилактике киберугроз

"Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 1 статьи 6 Федерального закона от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" новым пунктом, предусматривающим закрепление противодействия киберугрозам", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы отмечают, что отсутствие в перечне основных направлений профилактики правонарушений направления по противодействию киберугрозам создает правовую неопределенность для субъектов профилактики на всех уровнях публичной власти, не позволяет системно выстраивать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также затрудняет включение соответствующих мероприятий в государственные и муниципальные программы.