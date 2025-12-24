https://ria.ru/20251224/gosduma-2064236214.html
КПРФ предложила запретить госслужащим владеть недвижимостью за рубежом
КПРФ предложила запретить госслужащим владеть недвижимостью за рубежом - РИА Новости, 24.12.2025
КПРФ предложила запретить госслужащим владеть недвижимостью за рубежом
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили запретить госслужащим и их семьям владеть недвижимостью за рубежом. РИА Новости, 24.12.2025
общество
россия
алексей куринный
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
Общество, Россия, Алексей Куринный, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили запретить госслужащим и их семьям владеть недвижимостью за рубежом.
Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму в среду. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается установить запрет иметь недвижимое имущество в иностранных государствах и территориях в отношении круга лиц <...>. В указанный круг лиц входят, в частности: лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ
и субъектов РФ, включая президента России, председателя правительства, федеральных министров, судей и др.; депутаты ГД
и сенаторы, региональные депутаты, а также кандидаты в депутаты; лица, занимающие отдельные должности государственной гражданской службы; отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД, СВР
, ФСБ
России и таможни; отдельные должности в Центральном банке и Счетной палате; отдельные должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях", - говорится в пояснительной записке.
Законопроектом также предлагается распространить запрет и на членов семей указанных категорий лиц.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный
отметил, что в ряде законов уже запрещено иметь счета и финансовые инструменты за рубежом для указанных лиц.
"На наш взгляд необходимо также установить прямой запрет на владение недвижимостью в иностранных государствах и территориях, чтобы наши чиновники, депутаты и лица, которые принимают важнейшие государственные решения, ни каким образом не зависели от политики других стран", - сказал политик.