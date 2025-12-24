КПРФ предложила запретить госслужащим владеть недвижимостью за рубежом

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным предложили запретить госслужащим и их семьям владеть недвижимостью за рубежом.

"На наш взгляд необходимо также установить прямой запрет на владение недвижимостью в иностранных государствах и территориях, чтобы наши чиновники, депутаты и лица, которые принимают важнейшие государственные решения, ни каким образом не зависели от политики других стран", - сказал политик.