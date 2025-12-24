https://ria.ru/20251224/es-2064431757.html
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро без учета нового кредита
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро без учета нового кредита - РИА Новости, 24.12.2025
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро без учета нового кредита
Евросоюз уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учёта нового кредита в 90 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.12.2025
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро без учета нового кредита
