ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро без учета нового кредита
18:02 24.12.2025
ЕС уже предоставил Украине 193 миллиарда евро без учета нового кредита
Евросоюз уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учёта нового кредита в 90 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T18:02:00+03:00
2025-12-24T18:02:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
украина
венгрия
брюссель
в мире, украина, венгрия, брюссель, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Фон дер Ляйен: ЕС предоставил Украине 193 млрд евро без учета нового кредита

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Евросоюз уже предоставил Украине 193 миллиарда евро помощи без учёта нового кредита в 90 миллиардов евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы уже предоставили (Украине - ред.) 193 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи. И мы только что согласовали еще 90 миллиардов на ближайшие два года", - говорится в сообщении в соцсети X.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Кредит от ЕС не улучшит перспективы Украины на поле боя, пишет Guardian
В миреУкраинаВенгрияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
