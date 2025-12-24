Рейтинг@Mail.ru
"Они нас разорят". В ЕС началась паника - РИА Новости, 24.12.2025
08:00 24.12.2025 (обновлено: 08:08 24.12.2025)
"Они нас разорят". В ЕС началась паника
Расширение зоны свободной торговли на страны Латинской Америки грозит разорить европейских аграриев. Фермеры протестуют и выходят на митинги. Масла в огонь... РИА Новости, 24.12.2025
в мире, украина, франция, урсула фон дер ляйен, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, протесты фермеров в европе, меркосур
"Они нас разорят". В ЕС началась паника

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirПолицейские во время беспорядков в Брюсселе во время проведения саммита ЕС
Полицейские во время беспорядков в Брюсселе во время проведения саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Полицейские во время беспорядков в Брюсселе во время проведения саммита ЕС
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Расширение зоны свободной торговли на страны Латинской Америки грозит разорить европейских аграриев. Фермеры протестуют и выходят на митинги. Масла в огонь подливает стремление Украины в ЕС — тут уже против не только сельхозпроизводители, но и чиновники. Однако у Брюсселя свои планы. К чему приведет раскол в Евросоюзе — в материале РИА Новости.

Народный гнев

Волна фермерских протестов прокатилась по Европе на фоне переговоров о торговом соглашении с МЕРКОСУР (общим рынком Аргентины, Уругвая, Парагвая, Бразилии, Боливии) и Мексикой. Еще в сентябре Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение, несмотря на возражения ряда стран и профильных европейских организаций. Договор должны были подписать 20 декабря, однако все пошло не по плану.
© AP Photo / Marius BurgelmanАкция протеста фермеров во время проведения саммита ЕС в Брюсселе
Акция протеста фермеров во время проведения саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Marius Burgelman
Акция протеста фермеров во время проведения саммита ЕС в Брюсселе
В конце прошлой недели тысячи аграриев из 27 стран ЕС собрались в европейском квартале Брюсселя. Протестующие заявили, что после соглашения с МЕРКОСУР Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, а локальные производители, и так переживающие не лучшие времена, столкнутся со снижением продаж из-за нечестной конкуренции. Работники сельского хозяйства бунтовали против такой инициативы и в 2024-м — доходило до крупных беспорядков, включая перекрытие дорог, раскидывание навоза у муниципальных зданий и даже поджоги.
На этот раз акцию протеста заявляли как пешую демонстрацию. Но из Франции и Бельгии прибыла колонна из тысячи тракторов. Все кончилось столкновениями с полицией. Митингующих разогнали слезоточивым газом и водометами.
В итоге лидеры ЕС все же решили отложить подписание договора до января, чтобы урегулировать ряд вопросов с государствами-членами, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Протестующие разжигают костры во время акции протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Переворот удался. Но Украина рассчитывала не на это
10 июля, 08:00

Сомнительные решения

На этом фоне стремление Киева присоединиться к Евросоюзу раздражает и фермеров, и чиновников. Крупные производители сельхозпродукции — Франция и Польша — опасаются нового конкурента, а Венгрия и Словакия изначально были против расширения ЕС. Вступление Украины в ЕС только посеет раздор внутри блока и в конечном счете может разрушить его, пишет швейцарская газета NZZ.
"Строгие экологические нормы и взлет цен на удобрения из-за антироссийских санкций привели к тому, что производство европейской продукции подорожало. Кроме того, украинский агросектор имеет преимущество в виде больших агрохолдингов и плодородной земли", — говорит инвестиционный советник в реестре Банка России и партнер Российского экспортного центра (РЭЦ) Сергей Варфоломеев.
Украина, обладающая одним из самых плодородных в мире черноземов, способна демпинговать на рынке зерна, подсолнечника и рапса, соглашается заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.
© AP Photo / Efrem LukatskyТрактор убирает на поле после сбора зерна. Киевская область, Украина
Трактор убирает на поле после сбора зерна в Журовке, Киевская область, Украина - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Трактор убирает на поле после сбора зерна. Киевская область, Украина
Напомним, что у ЕС уже есть опыт беспошлинного режима для Украины — болезненный для европейцев. Таможенные льготы, введенные в 2022 году в качестве меры поддержки, вызвали волну фермерских протестов: импортное зерно оказалось на 15-20 процентов дешевле местного. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия в итоге запретили доступ украинским продуктам на свои рынки. На это решение не смогла повлиять даже ЕК. В июне 2025-го торговый "безвиз" отменили по всему ЕС.
Беспошлинная торговля с Украиной в качестве члена союза оказалась бы еще более губительной для локальных хозяйств, считают эксперты. "Вступление в ЕС откроет Киеву доступ к единому рынку без пошлин и квот. В ЕС хлынут огромные объемы дешевой агропродукции. Это обрушит цены на зерно, птицу, подсолнечное масло, тысячи фермеров во Франции, Польше и других странах обанкротятся", — объясняет Варфоломеев.
Для защиты фермеров Евросоюз может попытаться ввести квоты и пошлины на переходный период, предполагает, в свою очередь, Матюшенков. Но такие меры противоречат принципам единого рынка и потребуют политических компромиссов. "Со своей стороны, крупные европейские агропроизводители могут потребовать усиления субсидий через общий сельскохозяйственный фонд (CAP), что еще больше обострит споры о распределении бюджетных средств", — отмечает он.
Фермеры перекрывают бульвар недалеко от места проведения саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Тысячи фермеров прибыли в Брюссель на акцию протеста
18 декабря, 12:38

Ворох проблем

А делиться с Украиной фондами все же придется. С принятием Киева в ЕС члены лишились бы 24 миллиардов евро из фонда сплочения, откуда спонсируются проекты развития, сообщает NZZ.
Кроме того, согласно расчетам Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства, на восстановление Украины требуется 486 миллиардов долларов. Даже частичное участие ЕС в этих расходах обрушит программу поддержки слабых регионов внутри союза. При этом коррупционные риски снизят эффективность вложений, указывает Матюшенков.
Еще одна проблема — миграционный вопрос: поток желающих переехать в Европу украинцев увеличится, даже несмотря на переходный период. "Европейские государства вынуждены будут больше тратить на социальную инфраструктуру, что усугубит напряженность в обществе. Особенно уязвимы окажутся южноевропейские Италия и Испания, где и без того высокий уровень безработицы и социального недовольства. И конечно, это повлечет рост преступности", — рассуждает эксперт. В то же время долгосрочные выгоды для ЕС сомнительны: Украина может стать источником дешевой рабочей силы, но только при условии стабилизации ситуации.
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Впрочем, в ЕС все же осознают риски. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что "вступление в союз должно основываться только на заслугах". Правила едины для всех кандидатов, включая Украину, и на поблажки Киеву рассчитывать не стоит.
 
