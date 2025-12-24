Председатель ЕП потребовала от США отмены санкций против граждан ЕС

"Введение запрета на въезд для бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона за то, что он выполнял свои обязанности как член Европейской комиссии, так же как и для других лиц, является неприемлемым. От имени Европейского парламента я призываю к его скорейшей отмене", - написала она в соцсети X.