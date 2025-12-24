Рейтинг@Mail.ru
24.12.2025
19:43 24.12.2025
Председатель ЕП потребовала от США отмены санкций против граждан ЕС
Председатель ЕП потребовала от США отмены санкций против граждан ЕС - РИА Новости, 24.12.2025
Председатель ЕП потребовала от США отмены санкций против граждан ЕС
Председатель Европарламента Роберта Метсола потребовала от США скорейшей отмены санкций против граждан ЕС. РИА Новости, 24.12.2025
в мире
сша
россия
роберта метсола
марко рубио
amazon
европарламент
евросоюз
сша
россия
в мире, сша, россия, роберта метсола, марко рубио, amazon, европарламент, евросоюз, дональд трамп
В мире, США, Россия, Роберта Метсола, Марко Рубио, Amazon, Европарламент, Евросоюз, Дональд Трамп
Председатель ЕП потребовала от США отмены санкций против граждан ЕС

Председатель ЕП Метсола потребовала от США скорейшей отмены санкций против ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyРоберта Метсола
Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Роберта Метсола. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола потребовала от США скорейшей отмены санкций против граждан ЕС.
"Введение запрета на въезд для бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона за то, что он выполнял свои обязанности как член Европейской комиссии, так же как и для других лиц, является неприемлемым. От имени Европейского парламента я призываю к его скорейшей отмене", - написала она в соцсети X.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Каллас обвинила США в попытке поставить под сомнение суверенитет ЕС
Вчера, 17:40
Во вторник американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Среди них - Бретон , один из главных разработчиков закона Европейского союза о цифровых услугах. Сам экс-еврокомиссар отреагировал на запрет, задавшись вопросом о возвращении в Соединенных Штатах маккартизма - политики конца 1940-х - середины 1950-х годов, направленной на борьбу с левыми силами.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти Европейского союза за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft, X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Европейской комиссии.
Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Макрон осудил США за запрет въезда в страну экс-еврокомиссара
Вчера, 16:01
 
В миреСШАРоссияРоберта МетсолаМарко РубиоAmazonЕвропарламентЕвросоюзДональд Трамп
 
 
