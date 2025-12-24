Рейтинг@Mail.ru
Названа страна, где украшение ели обойдется дороже всего - РИА Новости, 24.12.2025
04:09 24.12.2025
Названа страна, где украшение ели обойдется дороже всего
Названа страна, где украшение ели обойдется дороже всего
Украсить ель к Рождеству и Новому году дороже всего в Эстонии, дешевле всего - в Индии, подсчитало РИА Новости стоимость традиционных праздничных украшений в...
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Названа страна, где украшение ели обойдется дороже всего

РИА Новости: украсить ель к Рождеству и Новому году дешевле всего в Индии

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украсить ель к Рождеству и Новому году дороже всего в Эстонии, дешевле всего - в Индии, подсчитало РИА Новости стоимость традиционных праздничных украшений в различных странах мира.
Для расчетов брали искусственную ель высотой 1,8 метра, светодиодную гирлянду и украшение на макушку ели. Расчет производился на основе открытых данных.
Названы самые дорогие елочные игрушки
15 декабря, 02:15
Как показал анализ, дороже всего подготовка к празднику обойдется эстонцам - в среднем 219 долларов. Также украшение рождественского дерева бьет по карману жителей Грузии (200,4 доллара), Армении и Бельгии - примерно по 193 доллара. Пятерку самых дорогих елок закрывает Испания (178,7 доллара). Недалеко от нее ушла и Мексика (177,7 доллара).
Чуть меньше на украшение ели потратят жители Венгрии (166,5 доллара). Примерно на одном уровне расходы на праздничные украшения в Болгарии и Ирландии - по 144,9 и 143,4 доллара соответственно. Десятой самой дорогой нарядной елкой в мире стало дерево из Германии (135,4 доллара).
Россия же расположилась на 26-м месте по расходам на праздничные украшения. Так, нарядить елку можно примерно за 75,7 доллара (6 003 рубля).
Опрос показал, сколько россиян в этом году украсят дом живой елкой
2 декабря, 07:09
При этом дешевле всего в этом году украсить ель можно в Индии: расходы на покупку украшений не превышают 22 доллара. Кроме того, доступной по цене рождественская елка оказалась в ЮАР (44,1 доллара), Китае (45 долларов) и Франции (45,4 доллара). Чуть больше расходов понесут жители Киргизии (46,3 доллара) и Словении (49,6 доллара).
Более 50 долларов потратят на создание новогоднего настроения японцы (51,7 доллара), американцы (52,1 доллара) и голландцы (58,1 доллара). Десятку стран с самыми доступными новогодними украшениями замкнула Бразилия (60,9 доллара).
Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти богомладенца Иисуса Христа. Православная церковь отмечает его 7 января (25 декабря по старому стилю), а Римско-католическая - в ночь с 24 на 25 декабря.
Аналитики выяснили, во сколько в этом году обойдется украшенная елка
3 декабря, 02:49
 
