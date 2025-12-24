Рейтинг@Mail.ru
Дуров пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы - РИА Новости, 24.12.2025
02:02 24.12.2025
Дуров пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы
Дуров пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы.
"Только что сделал набросок логотипа для своей программы донорства спермы. Достаточно ли минималистично смотрится (надпись - ред.) "pd" в круге?", - написал Дуров в соцсети Х.
Дуров запустил новую децентрализованную сеть
30 ноября, 22:01
К публикации он прикрепил фотографию листа бумаги в клетку с заметками, где также содержится набросок, похожий на логотип в виде круга, внутри которого надпись "pd", вероятно, отсылающая к его инициалам.
Павел Дуров ранее сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.
Дуров заявил, что ЕС устанавливает невыполнимые правила в сфере IT
6 декабря, 04:07
 
