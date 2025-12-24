Дуров пофантазировал о логотипе для своей программы донорства спермы

К публикации он прикрепил фотографию листа бумаги в клетку с заметками, где также содержится набросок, похожий на логотип в виде круга, внутри которого надпись "pd", вероятно, отсылающая к его инициалам.

Павел Дуров ранее сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, которые появились на свет благодаря донорству спермы. По его словам, он начал ее сдавать 15 лет назад, также предприниматель планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.