Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/dmitriev-2064210874.html
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями - РИА Новости, 24.12.2025
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:20:00+03:00
2025-12-24T01:20:00+03:00
сша
россия
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
марко рубио
еврокомиссия
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_770:425:2465:1379_1920x0_80_0_0_2716bd91137575ebd51d7e97a8eb9db4.jpg
https://ria.ru/20251224/dmitriev-2064207859.html
https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063709817.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_290:0:2957:2000_1920x0_80_0_0_00ca1fea9e598f89de94d42db174183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, марко рубио, еврокомиссия, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, санкции в отношении россии
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, Еврокомиссия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями

Дмитриев предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен обменяться санкциями

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "обменяться" санкциями.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения. Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X пошутил о том, что запрет может касаться главы Еврокомиссии.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК
00:39
"Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?" - написал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
21 декабря, 22:23
 
СШАРоссияКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенМарко РубиоЕврокомиссияЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала