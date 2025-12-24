Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения. Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X пошутил о том, что запрет может касаться главы Еврокомиссии.