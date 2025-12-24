https://ria.ru/20251224/dmitriev-2064210874.html
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил главе... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T01:20:00+03:00
сша
россия
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
марко рубио
еврокомиссия
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_290:0:2957:2000_1920x0_80_0_0_00ca1fea9e598f89de94d42db174183a.jpg
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, Еврокомиссия, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Санкции в отношении России
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
Дмитриев предложил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен обменяться санкциями
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил
главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "обменяться" санкциями.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения. Дмитриев, в свою очередь, в соцсети X пошутил о том, что запрет может касаться главы Еврокомиссии.
"Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими (введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?" - написал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.