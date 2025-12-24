Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК - РИА Новости, 24.12.2025
00:39 24.12.2025 (обновлено: 00:40 24.12.2025)
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК - РИА Новости, 24.12.2025
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд РИА Новости, 24.12.2025
в мире
сша
россия
кирилл дмитриев
урсула фон дер ляйен
марко рубио
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
сша
россия
в мире, сша, россия, кирилл дмитриев, урсула фон дер ляйен, марко рубио, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Еврокомиссия
Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК

Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на фоне введения этой меры в адрес неназванных активистов из-за цензуры в отношении американских источников информации.
Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, при этом он не назвал, в отношении кого введены ограничения.
"Вау, значит, Урсула "Pfizer" фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?" - так Дмитриев прокомментировал новость в соцсети X.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Сам Дмитриев ранее писал, что фон дер Ляйен крайне необходима цензура в ЕС, чтобы скрыть коррупцию.
В миреСШАРоссияКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенМарко РубиоЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссия
 
 
