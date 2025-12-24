Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями
Наука
 
03:34 24.12.2025
Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями
Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями - РИА Новости, 24.12.2025
Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями
Установлен и описан новый вид динозавра "манипулоникс", который с помощью своего уникального когтя воровал яйца у сородичей, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 24.12.2025
монголия, алексей лопатин, российская академия наук, наука
Наука, Монголия, Алексей Лопатин, Российская академия наук, Наука
Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями

РИА Новости: установлен новый вид динозавра, который воровал яйца у сородичей

© Ундоровский палеонтологический музейЗал палеонтологии
Зал палеонтологии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Ундоровский палеонтологический музей
Зал палеонтологии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Установлен и описан новый вид динозавра "манипулоникс", который с помощью своего уникального когтя воровал яйца у сородичей, сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.
"Редуцированные передние конечности манипулоникса обладали необычной функцией – с помощью огромного когтя и нескольких дополнительных шипов этот динозавр прокалывал и удерживал в лапах яйца более крупных динозавров", - рассказал ученый.
По словам профессора РАН Александра Аверьянова, ранее считалось, что крупный коготь был дан динозавру, чтобы добывать из земли термитов и насекомых.
«
"Согласно нашей новой реконструкции, манипулоникс и его родственники были ночными мелкими хищниками, специализированными на поедании яиц", - сказал Аверьянов, добавив, что динозавры жили в богатой озерами и реками местности.
Скелет миниатюрного хищного динозавра был найден сотрудником Палеонтологического института Валерием Решетовым в ходе работ совместной советско-монгольской палеонтологической экспедиции на позднемеловом местонахождении Хермин-Цав в пустыне Гоби в Монголии.
НаукаМонголияАлексей ЛопатинРоссийская академия наукНаука
 
 
