Российские ученые установили новый вид динозавра с уникальными когтями

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Установлен и описан новый вид динозавра "манипулоникс", который с помощью своего уникального когтя воровал яйца у сородичей, сообщил РИА Новости директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин.
"Редуцированные передние конечности манипулоникса обладали необычной функцией – с помощью огромного когтя и нескольких дополнительных шипов этот динозавр прокалывал и удерживал в лапах яйца более крупных динозавров", - рассказал ученый.
По словам профессора РАН Александра Аверьянова, ранее считалось, что крупный коготь был дан динозавру, чтобы добывать из земли термитов и насекомых.
"Согласно нашей новой реконструкции, манипулоникс и его родственники были ночными мелкими хищниками, специализированными на поедании яиц", - сказал Аверьянов, добавив, что динозавры жили в богатой озерами и реками местности.
Скелет миниатюрного хищного динозавра был найден сотрудником Палеонтологического института Валерием Решетовым в ходе работ совместной советско-монгольской палеонтологической экспедиции на позднемеловом местонахождении Хермин-Цав в пустыне Гоби в Монголии.
