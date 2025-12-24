Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
10:58 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/burya-2064270102.html
Ученые рассказали о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году
Ученые рассказали о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году - РИА Новости, 24.12.2025
Ученые рассказали о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году
Завершающийся 2025-й год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последнее десятилетие, а число дней с геомагнитными возмущениями стало максимальным за... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T10:58:00+03:00
2025-12-24T10:58:00+03:00
земля
земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые рассказали о рекордном числе магнитных бурь в 2025 году

Рекордное за 10 лет количество магнитных бурь произошло в 2025 году

© ИнфографикаМагнитные бури
Магнитные бури
© Инфографика
Магнитные бури . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Завершающийся 2025-й год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последнее десятилетие, а число дней с геомагнитными возмущениями стало максимальным за два десятка лет, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет. Общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума", - говорится в сообщении в Telergam-канале лаборатории.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Отмечается, что за прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури наблюдались в 69 из них (в 2024 году таких дней было 44). Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, их оказалось 164 против 94 в минувшем году.
Ученые рассказали, что последний раз сравнимое количество дней с бурями было в 2015 году (79 дней) и в 2016 году (69 дней). Значение 2016 года, как предполагают в Лаборатории, почти наверняка будет превзойдено до конца декабря, так как на Землю продолжает действовать крупная корональная дыра, и буря может произойти уже в среду. По общему же числу геомагнитно-возмущенных дней последний раз более высокие значения (169 дней) наблюдались только в 2005 году, то есть 20 лет назад.
Основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, ученые назвали необычно большое число корональных дыр на Солнце.
Наибольшее количество геомагнитно-возмущенных дней в XXI веке было зарегистрировано в 2003 году, их было 272, причем 154 дня в этом году наблюдались магнитные бури. Абсолютным минимумом XXI века является 2009 год со всего четырьмя магнитными бурями.
ЗемляРоссийская академия наукМощные вспышки на Солнце
 
 
