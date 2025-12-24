В Астрахани задержали подростка, подозреваемого в подготовке терактов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане, его поместили в центр содержания для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба районного суда Астрахани.

Было установлено, что подросток 2012 года рождения у себя дома собирал самодельное взрывное устройство для совершения терактов на территории Астраханской области Дагестана . Кроме того, он создал сообщество в мессенджере для обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств. Во время осмотра места происшествия было изъято СВУ.

Уголовное дело возбуждено не было, поскольку подросток не достиг возраста уголовной ответственности - 14 лет.

В ходе опроса он пояснил, что в июне через мессенджер начал общаться с мужчиной, который служит " Исламскому государству "*. Общались они на религиозные темы. Позже он создал свою группу для создания шариата, однако в середине декабря 2025 года ему пришлось его распустить, так как сначала нужно было вступить в террористическое сообщество. Он для себя принял решение совершить теракт в Дагестане, но его остановили полицейские и УФСБ.

"Постановлением суда несовершеннолетний М. помещен в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток", - говорится в сообщении.