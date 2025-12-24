Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани задержали подростка, подозреваемого в подготовке терактов - РИА Новости, 24.12.2025
11:28 24.12.2025
В Астрахани задержали подростка, подозреваемого в подготовке терактов
Тринадцатилетний подросток планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане, его поместили в центр содержания для несовершеннолетних
происшествия
астраханская область
республика дагестан
россия
исламское государство*
астраханская область
республика дагестан
россия
В Астрахани задержали подростка, подозреваемого в подготовке терактов

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток планировал совершить теракты в Астраханской области и Дагестане, его поместили в центр содержания для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба районного суда Астрахани.
Было установлено, что подросток 2012 года рождения у себя дома собирал самодельное взрывное устройство для совершения терактов на территории Астраханской области и Дагестана. Кроме того, он создал сообщество в мессенджере для обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств. Во время осмотра места происшествия было изъято СВУ.
Уголовное дело возбуждено не было, поскольку подросток не достиг возраста уголовной ответственности - 14 лет.
В ходе опроса он пояснил, что в июне через мессенджер начал общаться с мужчиной, который служит "Исламскому государству"*. Общались они на религиозные темы. Позже он создал свою группу для создания шариата, однако в середине декабря 2025 года ему пришлось его распустить, так как сначала нужно было вступить в террористическое сообщество. Он для себя принял решение совершить теракт в Дагестане, но его остановили полицейские и УФСБ.
"Постановлением суда несовершеннолетний М. помещен в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Астраханской области на срок не более 30 суток", - говорится в сообщении.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов
В ЛНР задержали троих подростков по подозрению в подготовке терактов
6 июня, 09:14
 
ПроисшествияАстраханская областьРеспублика ДагестанРоссияИсламское государство*
 
 
