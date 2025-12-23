Рейтинг@Mail.ru
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей - РИА Новости, 23.12.2025
20:38 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/zaharova-2064189530.html
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей - РИА Новости, 23.12.2025
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в своем аккаунте клип на песню "Мой ангел", к которой она написала стихи. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:38:00+03:00
2025-12-23T20:38:00+03:00
общество
россия
ирина понаровская
мария захарова
общество, россия, ирина понаровская, мария захарова
Общество, Россия, Ирина Понаровская, Мария Захарова
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей

Захарова представила клип на песню "Мой ангел" о матерях, потерявших сыновей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в своем аккаунте клип на песню "Мой ангел", к которой она написала стихи.
"Премьера. Тяжелая, долгожданная, необходимая", - написала она в своем Telegram-канале.
Клип к песне можно посмотреть на видеохостингах RUTUBE, Youtube.
Впервые песню "Мой ангел" исполнила заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская на концерте в Санкт-Петербурге 24 марта. В сентябре 2024 года певица потеряла сына: Энтони Родд умер у себя в квартире в Москве.
Захарова ранее рассказала РИА Новости, что долго вынашивала идею песни, а когда у Понаровской скончался любимый сын, поняла, что момент настал. По ее словам, Понаровская песню "приняла сразу", и хотя запись композиции была сложной для всех, певица спела песню, "превозмогая боль". Песня посвящена всем матерям, чьи мальчики не вернулись с СВО, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
30 ноября, 00:39
 
ОбществоРоссияИрина ПонаровскаяМария Захарова
 
 
Версия 2023.1 Beta
