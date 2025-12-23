Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей

МОСКВА, 23 дек-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила в своем аккаунте клип на песню "Мой ангел", к которой она написала стихи.
"Премьера. Тяжелая, долгожданная, необходимая", - написала она в своем Telegram-канале.
Впервые песню "Мой ангел" исполнила заслуженная артистка РФ Ирина Понаровская на концерте в Санкт-Петербурге 24 марта. В сентябре 2024 года певица потеряла сына: Энтони Родд умер у себя в квартире в Москве.
Захарова ранее рассказала РИА Новости, что долго вынашивала идею песни, а когда у Понаровской скончался любимый сын, поняла, что момент настал. По ее словам, Понаровская песню "приняла сразу", и хотя запись композиции была сложной для всех, певица спела песню, "превозмогая боль". Песня посвящена всем матерям, чьи мальчики не вернулись с СВО, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
