13:16 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/yaytsa-2064068600.html
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца
Федеральная антимонопольная служба России предостерегла от публичных заявлений о возможном росте цен на яйца, а производителям напомнила о недопустимости... РИА Новости, 23.12.2025
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), яйца, общество
ФАС предостерегла от публичных заявлений о росте цен на яйца

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкСортировка куриных яиц
Сортировка куриных яиц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Сортировка куриных яиц. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России предостерегла от публичных заявлений о возможном росте цен на яйца, а производителям напомнила о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию, сообщило ведомство.
"ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца. ...Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как побуждение к повышению цен", - говорится в сообщении службы.
Ведомство также напомнило производителям о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдать требования антимонопольного законодательства.
"При выявлении признаков нарушения компаниями закона о защите конкуренции, приводящего в том числе к повышению отпускных цен на яйца, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования", - добавили там.
В понедельник Минсельхоз РФ заявил, что российский внутренний рынок с избытком обеспечен яйцами, производство закрывает потребности и потребителей, и предприятий переработки. В министерстве уточнили, что производство яиц за 11 месяцев 2025 года на 6,5% превысило показатель такого же прошлогоднего периода и составляет 37 миллиардов штук.
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ЯйцаОбщество
 
 
