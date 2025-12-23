Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 23.12.2025 (обновлено: 17:12 23.12.2025)
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 23.12.2025
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли мощный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины и питающим их энергообъектам, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.12.2025
россия
украина
киев
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дмитрий песков
россия
украина
киев
одесская область
днепропетровская область
россия, украина, киев, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков, одесская область, днепропетровская область
Россия, Украина, Киев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Одесская область, Днепропетровская область
ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ нанесли удар возмездия по энергообъектам, питающим ВПК Украины

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли мощный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины и питающим их энергообъектам, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам <...> сегодня утром <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Укрэнерго" предупредило о критической ситуации в энергетике из-за морозов
11 декабря, 23:17
11 декабря, 23:17
Армия применила высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе ракеты "Кинжал" и беспилотники.
Кроме того, ВС России поразили портовые и транспортные объекты, использовавшиеся в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков и наемников в 140 районах.

Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Ровно, Одессе, Черкассах, Хмельницком и Рогатине. В столице, а также в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

В ответ на атаки на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
