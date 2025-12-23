ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Армия применила высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе ракеты "Кинжал" и беспилотники.

Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Ровно, Одессе, Черкассах, Хмельницком и Рогатине. В столице, а также в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

В ответ на атаки на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.