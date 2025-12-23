ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли мощный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины и питающим их энергообъектам, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки <...> по гражданским объектам <...> сегодня утром <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке.
Армия применила высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе ракеты "Кинжал" и беспилотники.
Местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, Ровно, Одессе, Черкассах, Хмельницком и Рогатине. В столице, а также в Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.
В ответ на атаки на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
