Корвет "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода - РИА Новости, 23.12.2025
05:32 23.12.2025 (обновлено: 12:32 23.12.2025)
Корвет "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода
Корвет "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода - РИА Новости, 23.12.2025
Корвет "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода
Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ. РИА Новости, 23.12.2025
Корвет "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода

Корвет ТОФ "Гремящий" вернулся во Владивосток после похода в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ.
"В главную базу ТОФ после завершения дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанский регион вернулся корвет "Гремящий". На причале состоялась церемония встречи отряда кораблей под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша. От имени командования флотом он поздравил экипажи кораблей с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка", - говорится в сообщении.
Корабли ТОФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Корабли ТОФ на учении сбили ракеты условного противника
5 ноября, 05:22
Корвет "Гремящий" в составе отряда кораблей ТОФ вышел из Владивостока 1 октября. Российские военные моряки выполняли задачи в рамках укрепления партнерства и международного военного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, совершив деловые заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Мьянму, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней. Корвет принял участие в российско-мьянманском военно-морском учении "Марумекс - 2025" в Бенгальском заливе.
Корвет за время похода преодолел семь морей и два океана, пройдя 14 тысяч морских миль.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
6 декабря, 07:46
Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море
6 декабря, 07:46
 
ВладивостокВьетнамТаиландТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
Заголовок открываемого материала