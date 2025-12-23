Корвет "Гремящий" вернулся во Владивосток после дальнего похода

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек – РИА Новости. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщает ТОФ.

Корвет за время похода преодолел семь морей и два океана, пройдя 14 тысяч морских миль.