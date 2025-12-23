https://ria.ru/20251223/vinodely-2064028282.html
Глава ассоциации виноделов ЕС пожаловался на ужасный год для отрасли
Глава ассоциации виноделов ЕС пожаловался на ужасный год для отрасли
Текущий год стал исключительно тяжелым и ужасным для винодельческого сектора ЕС, помимо прочих трудностей последней каплей стали введенные США пошлины, заявил в РИА Новости, 23.12.2025
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Виноделие
Глава ассоциации виноделов ЕС пожаловался на ужасный год для отрасли
Глава Европейского комитета предприятий виноделия Рекарте назвал 2025 г ужасным
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Текущий год стал исключительно тяжелым и ужасным для винодельческого сектора ЕС, помимо прочих трудностей последней каплей стали введенные США пошлины, заявил в интервью газете Politico генеральный секретарь Европейского комитета предприятий виноделия Игнасио Санчес Рекарте.
«
"(Текущий 2025 год - ред.) стал исключительно тяжелым для винодельческого сектора ЕС. Производители столкнулись с совокупным давлением от изменения климата, роста производственных затрат, правовой неопределенности и, что наиболее важно, подтверждением снижения потребления вина на некоторых традиционных рынках. Пошлины США стали последней каплей в бокале, который уже был полным во многих регионах, сделав этот год ужасным для части отрасли", - заявил Рекарте, возглавляющий комитет, который представляет виноделов и торговцев винодельческой продукцией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и президент США Дональд Трамп
27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС
в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
В августе в заявлении ассоциации европейских фермеров, поступившем в распоряжение РИА Новости, сообщалось, что фермеры Евросоюза как минимум ждали от торгового соглашения с США снижения пошлин на вино и крепкие напитки, но оно не было реализовано.