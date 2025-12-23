Глава ассоциации виноделов ЕС пожаловался на ужасный год для отрасли

«

"(Текущий 2025 год - ред.) стал исключительно тяжелым для винодельческого сектора ЕС. Производители столкнулись с совокупным давлением от изменения климата, роста производственных затрат, правовой неопределенности и, что наиболее важно, подтверждением снижения потребления вина на некоторых традиционных рынках. Пошлины США стали последней каплей в бокале, который уже был полным во многих регионах, сделав этот год ужасным для части отрасли", - заявил Рекарте, возглавляющий комитет, который представляет виноделов и торговцев винодельческой продукцией.