Умеров вернулся на Украину после отсутствия на фоне коррупционного скандала

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернулся на Украину после долгого отсутствия на фоне слухов о причастности к коррупционному скандалу в стране и доложил Владимиру Зеленскому о подготовленных черновиках нескольких документов по итогам переговоров в США.