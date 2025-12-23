Умеров вернулся на Украину после отсутствия на фоне коррупционного скандала

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернулся на Украину после долгого отсутствия на фоне слухов о причастности к коррупционному скандалу в стране и доложил Владимиру Зеленскому о подготовленных черновиках нескольких документов по итогам переговоров в США.
"Доклад Рустема Умерова и (главы генштаба ВСУ – ред.) Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой ... Сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов", - говорится в Telegram-канале Зеленского.
Умеров на фоне слухов о его причастности к резонансному коррупционному скандалу в середине ноября отправился с официальным визитом сначала в Турцию, а потом в Катар. Его пресс-секретарь Диана Давитян сообщила о возвращении Умерова на Украину 20 ноября. Однако спустя два дня он вновь отправился в зарубежную поездку в составе переговорной группы. Он летал в Женеву, Флориду, затем провел встречу с европейскими чиновниками в Брюсселе. В минувшие выходные он участвовал в переговорах в США.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией сообщил, что представители США, Украины и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода, мирный план президента США Дональда Трампа, гарантии безопасности Вашингтона для Киева и вопросы восстановления Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
