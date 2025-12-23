Рейтинг@Mail.ru
10:42 23.12.2025
В Ульяновске подростков будут судить за подготовку к теракту
происшествия, россия, ульяновск, заволжский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ульяновск, Заволжский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ульяновске подростков будут судить за подготовку к теракту

В Ульяновске двух подростков будут судить по делу о подготовке к теракту

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело двух подростков из Ульяновска, обвиняемых в приготовлении к теракту, участии в террористической организации и нападениях с молотком, сообщили в региональных СУСК и УМВД.
По версии следствия, подростки через мессенджер Telegram присоединились к группе, пропагандирующей идеи террористической организации, и стали распространять эти идеи среди своего окружения, а также выполняли противозаконные задания, снимали это на видео и получали деньги от кураторов.
"В период с ноября 2024 года по январь 2025 года обвиняемые, пройдя онлайн-обучение, изготавливали по месту жительства одного из них в Заволжском районе самодельные зажигательные устройства, которые они планировали применить при поджоге служебных автомобилей сотрудников полиции у одного из отделов МВД в городе Ульяновске", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного следственного управления.
По информации СУСК, оба подростка обвиняются в участии в деятельности террористической организации, приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения террористической деятельности, а также двух эпизодах хулиганства (часть 2 статьи 205.5, часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205, ст. 205.3, часть 2 статьи 213 УК РФ). "В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняется в сообщении.
В УМВД добавили, что в январе также по указке кураторов молодые люди, используя молоток в качестве оружия, совершили два нападения - на иностранца и гражданина РФ. В итоге 22 января 2025 года подростки были задержаны сотрудниками СК, ФСБ и МВД. Суда они дожидаются под арестом.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Сторонники ИГ* планировали устроить теракт в колонии Ростовской области
19 декабря, 01:51
 
