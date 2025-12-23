В Ульяновске подростков будут судить за подготовку к теракту

САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело двух подростков из Ульяновска, обвиняемых в приготовлении к теракту, участии в террористической организации и нападениях с молотком, сообщили в региональных СУСК и УМВД.
По версии следствия, подростки через мессенджер Telegram присоединились к группе, пропагандирующей идеи террористической организации, и стали распространять эти идеи среди своего окружения, а также выполняли противозаконные задания, снимали это на видео и получали деньги от кураторов.
"В период с ноября 2024 года по январь 2025 года обвиняемые, пройдя онлайн-обучение, изготавливали по месту жительства одного из них в Заволжском районе самодельные зажигательные устройства, которые они планировали применить при поджоге служебных автомобилей сотрудников полиции у одного из отделов МВД в городе Ульяновске", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного следственного управления.
По информации СУСК, оба подростка обвиняются в участии в деятельности террористической организации, приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения террористической деятельности, а также двух эпизодах хулиганства (часть 2 статьи 205.5, часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205, ст. 205.3, часть 2 статьи 213 УК РФ). "В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняется в сообщении.