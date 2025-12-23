На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X назвал размещение европейских войск на Украине недопустимым для России.
"Как сказал госсекретарь США (Марко. — Прим. ред.) Рубио, чтобы сделка сработала, обе стороны должны чувствовать, что получают что-то взамен. Превентивное размещение европейских войск на Украине — это для России явная красная линия", — ответил он на пост Владимира Зеленского с перечнем требований Киева к мирному договору.
Эксперт также добавил, что размещение иностранных миротворцев негативно скажется на обеспечении послевоенной безопасности Украины.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. По их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки.
В конце прошлой недели спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Об их результатах он должен доложить главе государства.