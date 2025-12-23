Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 23.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X назвал размещение европейских войск на Украине недопустимым для России. РИА Новости, 23.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Эпископос назвал размещение европейских войск на Украине недопустимым для России

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X назвал размещение европейских войск на Украине недопустимым для России.
"Как сказал госсекретарь США (Марко. — Прим. ред.) Рубио, чтобы сделка сработала, обе стороны должны чувствовать, что получают что-то взамен. Превентивное размещение европейских войск на Украине — это для России явная красная линия", — ответил он на пост Владимира Зеленского с перечнем требований Киева к мирному договору.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
22 декабря, 22:49
Эксперт также добавил, что размещение иностранных миротворцев негативно скажется на обеспечении послевоенной безопасности Украины.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. По их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки.
В конце прошлой недели спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Об их результатах он должен доложить главе государства.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
22 декабря, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДжаред КушнерСтив УиткоффВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала