В Днепропетровской области сотрудники военкомата похитили журналиста

Отмечается, что инцидент произошел во дворе частного дома журналиста. Бровченко был вначале избит возле магазина, после чего вызвал полицию, чтобы написать заявление о нападении. Однако вместе с полицией прибыли сотрудники военкомата, которые прятались на заднем сиденье автомобиля, а затем набросились на журналиста и стали его избивать. После подъехал белый микроавтобус с неизвестными в военной форме и балаклавах, которые похитили Бровченко.