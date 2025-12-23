В Днепропетровской области сотрудники военкомата похитили журналиста

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в селе Спасское Днепропетровской области на Украине избили и похитили журналиста Алексея Бровченко, сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.
"В селе Спасское Днепропетровской области сотрудники ТЦК и полиции избили местного журналиста Алексея Бровченко и его супругу, после чего похитили мужчину", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале, проиллюстрировав публикацию видеозаписью с инцидентом.
Отмечается, что инцидент произошел во дворе частного дома журналиста. Бровченко был вначале избит возле магазина, после чего вызвал полицию, чтобы написать заявление о нападении. Однако вместе с полицией прибыли сотрудники военкомата, которые прятались на заднем сиденье автомобиля, а затем набросились на журналиста и стали его избивать. После подъехал белый микроавтобус с неизвестными в военной форме и балаклавах, которые похитили Бровченко.
"Когда женщина (жена Бровченко - ред.) поехала писать заявление в полицию, заявление не приняли, ссылаясь на "законные мобилизационные мероприятия". Местные жители считают, что произошедшее - это месть журналисту Алексею Бровченко за разоблачение коррупционных схем местных чиновников. Просто заказали убрать журналиста. Сейчас в Украине это норма. Так скажем, "зеленый стандарт" (намек на любовь Владимира Зеленского к зеленым толстовкам, - ред.)", - отметил Дмитрук.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
