В Днепропетровской области сотрудники военкомата похитили журналиста - РИА Новости, 23.12.2025
13:11 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064067166.html
В Днепропетровской области сотрудники военкомата похитили журналиста
В Днепропетровской области сотрудники военкомата похитили журналиста - РИА Новости, 23.12.2025
В Днепропетровской области сотрудники военкомата похитили журналиста
Сотрудники военкомата в селе Спасское Днепропетровской области на Украине избили и похитили журналиста Алексея Бровченко, сообщил депутат Рады Артем Дмитрук. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:11:00+03:00
2025-12-23T13:11:00+03:00
украина
днепропетровская область
артем дмитрук
владимир зеленский
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/70/1441237020_0:287:3131:2048_1920x0_80_0_0_452b430600b606337c94b40cb0819f9d.jpg
https://ria.ru/20251222/odessa-2063954841.html
https://ria.ru/20251220/ttsk-2063566449.html
украина
днепропетровская область
украина, днепропетровская область, артем дмитрук, владимир зеленский, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Днепропетровская область, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Днепропетровской области сотрудники военкомата похитили журналиста

В Днепропетровской области сотрудники ТЦК избили и похитили журналиста

© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в селе Спасское Днепропетровской области на Украине избили и похитили журналиста Алексея Бровченко, сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.
"В селе Спасское Днепропетровской области сотрудники ТЦК и полиции избили местного журналиста Алексея Бровченко и его супругу, после чего похитили мужчину", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале, проиллюстрировав публикацию видеозаписью с инцидентом.
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Одессе сотрудник ТЦК при попытке задержания разбил стекло машины
22 декабря, 20:00
Отмечается, что инцидент произошел во дворе частного дома журналиста. Бровченко был вначале избит возле магазина, после чего вызвал полицию, чтобы написать заявление о нападении. Однако вместе с полицией прибыли сотрудники военкомата, которые прятались на заднем сиденье автомобиля, а затем набросились на журналиста и стали его избивать. После подъехал белый микроавтобус с неизвестными в военной форме и балаклавах, которые похитили Бровченко.
"Когда женщина (жена Бровченко - ред.) поехала писать заявление в полицию, заявление не приняли, ссылаясь на "законные мобилизационные мероприятия". Местные жители считают, что произошедшее - это месть журналисту Алексею Бровченко за разоблачение коррупционных схем местных чиновников. Просто заказали убрать журналиста. Сейчас в Украине это норма. Так скажем, "зеленый стандарт" (намек на любовь Владимира Зеленского к зеленым толстовкам, - ред.)", - отметил Дмитрук.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сленговое слово "бусификация" распространилось на Украине со времени усиления мобилизации, когда военные начали задерживать граждан призывного возраста и силой усаживать их в микроавтобусы ("бусики"), чтобы отвезти в военкомат.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ТЦК начали массовые облавы в Кривом Роге
20 декабря, 20:53
 
УкраинаДнепропетровская областьАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
