https://ria.ru/20251223/ukraina-2063997880.html
В Сумской области начались перебои с электроснабжением
В Сумской области начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 23.12.2025
В Сумской области начались перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением начались в Сумской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T07:46:00+03:00
2025-12-23T07:46:00+03:00
2025-12-23T07:46:00+03:00
в мире
сумская область
украина
олег григорьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20251223/vzryvy-2063994482.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, олег григорьев
В мире, Сумская область, Украина, Олег Григорьев
В Сумской области начались перебои с электроснабжением
На Украине в Сумской области начались перебои с электроснабжением